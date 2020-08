Costi Ioniță a cunoscut succesul atât ca musician, lansând numeroase hituri care au rupt topurile, cât și ca producător muzical. De-a lungul vremii a imaginat tot felul de combinații apelând la cei mai în vogă cântăreți și, nu se poate spune că ar fi ratat. Aproape de fiecare dată a dat lovitura pe piață.

De această dată Costi Ioniță se pregătește cu nouă bombă menită să arunce în aer showbizul autohton. Zilele acestea, celebrul producător muzical a filmat un videoclip în care apare alături de Dani Mocanu și Emily Burghelea.

Informațiile despre noul proiect musical al lui Costi au fost dezvăluite de fosta asistentă de la Acces Direct. Emily Burghelea a postat pe contul său de Instagram o fotografie în care apare alături de Costi Ioniță, Dani Mocanu și producătorul Alex Ceaușu.

Ea a însoțit postarea și de un mesaj care anunță viitoarul clip care a fost filmat la țărmul Mării Negre, într-o locație din Vama Veche.

„Vorba lui @costiofficial, FORȚĂ! Un videoclip FORȚĂ, facut de @alexceausu care-i FORȚĂ, cu un beat FORȚĂ si cu @danimocanu.oficial care, ce credeti?! E in mare FORȚĂ! Ce sa mai?! ? 01.09.2020 ?Keep in Touch ?” a scris Emily Burghelea pe contul său de Instagram, spunându-le internauților faptul că aceștia au filmat un nou clip, chiar pe plaja din Vama Veche.

Dincolo de proiectul muzica, imaginea atrage atenția și prin costumațiile protagoniștilor. Dezinhibat, Costi Ioniță a adoptat o ținută de vacanță, lejeră, o combinație cam ciudată, care îl face să arate ca un manelist. El poartă o pereche de pantaloni sport, scurți, de culoare gri, marca Nike, o cămașă hawayană cu motive florale, descheiată la câțiva nasturi și încălțări sport. Nu prea se potrivesc dar…

Pe de altă parte, Dani Mocanu a optat la un costum de sport, de culoare galbenă, strălucitor și care îi scoate în evidență și rotunjimile.

La fel de bine se încadrează în peisaj și Emily Burghelea, care poartă o pereche de pantaloni evazați, pe care se poate vedea un model din piele de șarpe. La aceștia a asortat o pereche de pantofi negri, foarte eleganți și un sutien în în același ton.

Mult mai normal, dacă putem spune așa, Alex Ceaușu poartă un tricou simplu, obișnuit și o pereche de pantaloni scurți. Iese în evidență doar prin bandana roșie ca focul, cu imprimeuri, care îi acoperă creștetul și-l protejează de soare, conform cancan.ro.

Foto: contul de Instagram emilyburghelea