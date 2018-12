EXATLON. Ultimul SCANDAL din 2018. Vor să îi RETRAGĂ PREMIUL de 100.000 EURO

Exatlon. Se pare că toată drama cauzata de finalul controversat al concursului a luat o nouă întorsătură, Beatrice Olaru, câștigătoarea, fiind pusă la zid. Cine vrea să îi retragă premiul de 100.000 Euro?





EXATLON. Chiar dacă a trecut mai bine de o săptămână de la terminarea concursului Exatlon, apele nu s-au liniștit. Sunt foarte mulți români care cred în continuare că nu Beatrice Olaru trebuia să câștige, ci Alin Andronic.

Multi romani care au urmarit concursul Exatlon nu sunt de acord cu faptul ca Beatrice Olaru a castigat concursul. O buna parte sunt de parere ca ar trebui sa imparta premiul cu Alin Andronic, sau chiar sa i se retraga. Aceste comentarii au aparut pe pagina oficiala de Facebook a concursului, chiar in zilele de Craciun.

„Of, Doamne! Fata aceasta cred că și-a pierdut în totalitate simțul realității. Mai contează ce face cu acei bani obținuți în condiții stranii? Important rămâne mesajul cu substrat educațional pe care așa zisa Bety îl inoculează celor mici alături de organizatorii unui fenomen cu un mare impact social. Și anume, banii scuză mijloacele / Sa ii dea banii adevăratului câștigător! Oare cum poate dormi?

Betty nu mai ridica trofeul ăla fiindcă nu îl meriți fetiță… Ai un caracter prost dacă judecai precum americanca aia care a câștigat în același mod ca tine și a împărțit premiul cu cel care ar fi meritat cu adevărat precum a fost la noi Alin Andronic nu te mai judeca lumea Așa și nu mai trece prin aceste momente cumplite… Însă lăcomia ta a făcut să fii judecată crunt de publicul românesc

Alin este Câstigātorul nu ea, care nu stie sā înoate si face crize de atacuri de panicā si Hipocalcemie cu înclestāri de gurā / Ar trebui sa i se retraga premiul, nu il merita”, sunt doar cateva dintre mesajele de pe pagina concursului de la Kanal D.

Într-un interviu recent, Beatrice Olaru a dezvăluit ce intenționează să facă cu banii pe care i-a câștigat în urma concursului, scrie Cancan.

„Nu ştiu ce o să fac cu premiul pentru că niciodată nu m-am gândit la premiu. De când am intrat în competiţia asta nu m-am gândit la marele premiu, nici nu conştientizez cât înseamnă 100.000 euro pentru că nu am avut niciodată atât de mulţi bani şi nu m-am gândt ce-aş putea să fac cu ei. Cu siguranţă că vor urma nişte proiecte foarte drăguţe. Îmi doresc foarte mult să inspir copii, tineri. Îmi doresc să-i fac să înţeleagă că sportul trebuie să facă parte din viaţa lor. Nu facem sport doar ca să arătăm bine, facem sport ca să fim sănătoşi. Îmi doresc ca tânăra generaţie, mai ales că trăim nişte vremuri în care tehnologia pur şi simplu ne ţine legaţi de mâini şi de picioare şi uităm să ne mişcăm. Îmi doresc foarte mult să investesc în nişte proiecte care să scoată copiii la sport şi să facă sportul de plăcere. Cred că în direcţia asta vor fi investiţi banii pentru că asta am făcut toată viaţa şi asta iubesc cel mai mult şi cred că asta voi face cu ei!”, a declarat Beatrice Olaru.

Victor Becali a ajuns de urgență la spital! Ce s-a întâmplat

Pagina 1 din 1