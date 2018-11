Momente de GROAZĂ la EXATLON! CUTREMURELE în LANȚ au pus CONCURENȚII în ALERTĂ

Republica Dominicană a fost scena unor cutremure consecutive de pestre trei grade pe scara Richter. Evenimentele i-au făcut pe concurenții de la Exatlon să reacționeze.





„Mamă, îți dai seama cum s-a simțit?”, „Mama, mama, ce nașpa”, „Se mișcă toată cabana” au fost reacțiile Războinicilor.

„Eu dormeam afară, dar cred că dormeam atât de bine, încât n-am simțit că dorm în ploaie. A venit Silași să mă trezească, să mă bage în baracă. La vreo 5 minute, cred că nu am apucat să adorm, a fost un mare cutremur. Prima dată am avut impresia că am început să am vedenii, am început să o iau razna, de multe ori am impresia în competiția asta și am zis să tac, că daca am luat-o eu razna nu mai contează. Dar a început și Diana să țipe că e cutremur, Doru a fugit din baracă. Din ce spune el, a ieșit să ne salveze, nu știu ce să cred, că aici suntem sub cerul liber, singurul lucru care putea să ne răneasca era baraca”, a declarat și Ana Otvoș, conform b1.ro.

BREAKING NEWS! Toti bugetarii vor primi acesti bani! Guvernul a decis!

Pagina 1 din 1