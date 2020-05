Mihai Stoica, directorul sportiv al echipei FCSB, este nemulțumit din cauza faptului că fotbaliștii trebuie să stea în cantonament. Oficialul „roș-albaștrilor” a postat un mesaj virulent în care a vorbit despre chinul la care sunt supuși jucătorii în această perioadă.

„Din fericire, România are sub o sută de decese cauzate de Covid-19 la milionul de locuitori. Cu toate acestea, noi, FCSB, celebrăm astăzi (n.r. vineri) a 14-a zi de izolare, antrenându-ne ciudat, mâncând în camere din casolete, fără să profităm de condițiile de refacere după antrenamente, deși am fost testați de cinci ori, 51 de persoane, iar rezultatele au fost negative.

Vorbim între noi de la distanță și cu cei apropiați prin aplicații. Mai vorbim și singuri. Unii și în somn. Mai mult, aflăm că înalți diriguitori ai sportului românesc se gândesc că s-ar impune să mai stăm închiși câteva săptămâni. Sau luni. Să reducem riscurile.

Zice domnul Hulubei că ar trimite și psihologi să ne ajute. Sper ca psihologii care ajută fotbaliștii să stea cu drag în cantonament să aibă testele făcute dacă ne vizitează. Să fie triați epidemiologic. Eventual, să vină cu izoleta. Să reducă riscurile.