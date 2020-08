Discursul lui Cristi Puiu de la TIFF nu a fost un discurs anti-mască. Cunoscutul regizor a ținut să precizeze, încă de la început, în emisiunea „Întrebări esențiale”, pe evz.ro, că discursul său nu a fost nici măcar politic.

Invitatul jurnalistului Dan Marinescu consideră că a face o legătură între el și un partid politic este stupid.

Invitatul lui Dan Marinescu a realizat că politica e un domeniu străin de felul său de a fi. Când i s-a spus cu cine ar trebui să voteze, în cadrul unor alegeri interne, a spus adio politicii.

„Ulterior, în momentul în care, nu mai țin minte în ce an -după ce m-am întors din Elveția- undeva după 1996-1997, probabil, că a fost chiar în momentul în care lucram la „Marfa și banii”. Am fost la niște alegeri acolo… Fusesem de câteva ori la partid, înainte să plec în Elveția. Erau niște întruniri, noi ne duceam mai mult, și eu și frate-meu, mai mult din curiozitate, să ne întâlnim cu supraviețuitorii, oamenii ăștia bătrâni care au supraviețuit infernului comunist, gulagului.

Și era așa, ceva, de-o tristețe, adică, na,… în fine. Ședințele alea la care-am asistat erau destul de triste. Păreau că nu există niciun fel de soluții, pentru a ieși din nostalgia asta a unei epoci demult apuse. Se cânta „Trăiască Regele” și vorbeau despre pușcăriile comuniste.

Ulterior, când m-am nimerit la Organizația asta sector 3, știu că au fost alegeri, la un moment dat. Și mi s-a spus cu cine să votez și n-am înțeles chestia asta, era ca la UTC. Erau niște alegeri acolo, interne, nu mai știu, de filială. Și am zis „Băi, eu nu, n-am nicio treabă cu asta”. Și am zis să închei cu lucrurile astea. Ceea ce am și făcut. Și am întors spatele cu totul politicii. Aia a fost înainte de anul 2000”, a declarat Cristi Puiu.