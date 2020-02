Evenimentul asemănător unei petreceri de revelion. în apropierea parlamentului de la Londra, l-a avut ca invitat special pe promotorul divorțului de UE, Nigel Farage. Întâmpinat ca un star rock, Farage a urcat pe scenă în acordurile „The Final Countdown”, numărând împreună cu mulțimea ultimele clipe până la Brexit-ul produs la ora locală 23:00 și strigând ulterior: „Am reuşit!” (We did it!).

