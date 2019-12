Costumat în om de zăpadă, jucătorul lui West Ham, Michail Antonio (29 de ani), a intrat cu Lamborghini într-o grădină, după ce consumase mai multe pahare de băutură.

Vezi mai jos un material video cu ce a mai rămas din Lamborghini după accident.

Costumat în om de zăpadă, jucătorul lui West Ham, Michail Antonio (29 de ani), a intrat cu Lamborghini într-o grădină, după ce consumase mai multe pahare de băutură.

Accidentul, din care a scăpat teafăr, nu l-a împiedicat pe starul lui West Ham United să înceapă din primul minut confruntarea de aseară pe care formația sa a susținut-o în compania celor de la Crystal Palace.

Cei prezenți în casa din zona accidentului au povestit cum au trăit evenimentul din prima seară de Crăciun. ”Cina a fost aproape gata și apoi am auzit un bubuit masiv și toată casa părea că se cutremură. Două tomberoane de gunoi și mai multe cărămizi din gard erau distruse.

„Când am ieșit afară am crezut că șoferul este grav rănit, deoarece nu arăta bine. Mama a fugit înaintea mea, așa că, în momentul în care am ieșit din casă, el a sărit din mașină într-o ținută de om de zăpadă”, au povestit pentru Daily Mail mai mulți londonezi care au văzut accidental provocat de Michail Antonio.

Citește și: