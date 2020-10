El are o experiență în presa de război de peste 25 de ani, din 1996 tramsmițând știri direct din teatrele de război din Irak, Albania, Algeria, Israel, Liban și Afganistan.

Din experiențele trăite în aceste țări, Adelin Petrișor a scris două cărți: „Războaiele mele” și „Țara cu un singur glas”. Aceasta din urmă carte tratează teme sensibile și peticuloase, totodată, în care personajul principal este președintele nord-coreean, Kim Jong-Un.

„Dacă o dictatură cruntă te înjură, e o laudă”

„Titlul cărții este metafora unei țăti în care lumea moare de foame. La lansarea acesteia au venit de la ambasada Republicii Coreea de Nord și unii trimiși de la ambasadă…era o asociație muncitorească româno-nord-coreeană. Au venit și-mi arătau poze și spuneau: „Uitați, nu este singurul gras. Uitați, în pozele astea mai sunt dou grași.

Adică, asta înțeleseseră oamenii, că el e singurul gras. I-au trimis lui Claudiu (TVR) o scrisoare în care scria: „Nu-l lăsați pe Adelin la Gaudeanus…scria „nul” în loc de „nu-l”…deci oamenii ăia erau niște milițieni agramați, care au o asociație româno-nord-coreeană și spuneau să-mi scoată cartea (de pe piață).

Nu știu cât de bună sau de rea e cartea, dar am fost mândru că, după cartea aceea, am fost pus pe lista neagră a Guvernului de la Phenian. A fost apoi un protest diplomatic al ministerului…au făcut o adresă la MAE din România. Eu am fost mândru pentru că, dacă o dictatură cruntă te înjură, e o laudă”, a spus Adelin Petrișor.

Se băgau strigăte în difuzoare

„L-am văzut pe Kim Jong-Un de foarte multe ori mai de aproape. De fiecare dată treceam printr-un scrining greu de descries. Ne verificau chiar și de materiale radioactive. De fiecare dată când l-am văzut am stat cu ochii pe oamenii care stăteau în așteptarea lui. Când venea el, băgau strigăte și aplauze în difuzoare, deși erau zeci de mii de oameni care, oricum aplaudau de rupeau pământul. Oameniii erau foarte bine dresați”, a mai spus jurnalistul.

Întreaga emisiune o puteți urmări aici.