Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), cu sprijinul Comisiei Europene și în parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Ambasada Canadei în România, Bulgaria și Republica Moldova, a organizat, astăzi, 17 septembrie, conferința „Oportunități aduse de acordurile de comerț liber ale UE și provocări întâmpinate de oamenii de afaceri.

Politica comercială a Uniunii Europene, cu accent pe importanța celor mai recente acorduri de comerț liber încheiate de UE cu state precum Canada, Japonia și Vietnam, a fost tema centrală a conferinței. Camera de Comerț și Industrie a României a demarat ample campanii de informare și promovare în rândul antreprenorilor români pentru a face cunoscute beneficiile acestor acorduri la nivelul țării noastre.

Dl. Ștefan Radu Oprea, Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, a declarat: „Ferestrele de oportunitate deschise de acordurile de comerț şi investiții ale Uniunii Europene se închid repede într-o piață dinamică şi globalizată. De aceea, vă invit să fructificăm împreună beneficiile pe care aceste acorduri le aduc exportatorilor români prin instrumentele pe care Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat le pune la dispoziția mediului de afaceri. Start Export este proiectul pe care vi-l propun anul acesta și care înseamnă să vorbim în România, din ce în ce mai mult, despre export, pe modelul antreprenorial. Este foarte important ca antreprenorii să cunoască foarte bine ceea ce înseamnă exportul, educația în acest sens fiind pilonul principal. Trebuie să învățăm împreună să participăm la un târg, de exemplu. Este o diferență între a fi expozant sau simplu vizitator. Trebuie înțelese foarte bine diferențele culturale, pentru că într-un fel se fac afaceri în Japonia, altfel în Orientul Mijlociu sau Egipt”.

Dna. Cristina Modoran, Consilier al Directorului General Adjunct, DG TRADE, Comisia Europeană, a declarat: „Dacă privim harta lumii, există zone mari cu care Uniunea Europeană are încheiate acorduri comerciale, dar și zone importante în care acestea nu există și unde întâlnim provocări. Și aici mă refer, în special, la Statele Unite ale Americii și China, țări cu care am început însă negocierile. Acordurile comerciale atrag au beneficii importante pentru statele implicate, cum ar fi creșterea numărului locurilor de muncă. În prezent, o cincime din locurile de muncă sunt susținute de exporturi. România se află sub media europeană din acest punct de vedere dar are un potențial foarte mare de creștere”.

Stéphane Lambert, Consilier & Șef al departamentului Politicii Comerciale, Economice și Științifice și Tehnologice, din cadrul Misiunii Canadei în Uniunea Europeană, a declarat: „Chiar dacă CETA este un acord destul de nou, rezultatele nu au întârziat să apară. Astfel, la nivelul Uniunii Europene se înregistrează o creștere a schimburilor comerciale cu bunuri cu 9% și un avans al serviciilor de 7%. Acest acord a generat o creștere a locurilor de muncă prin stimularea exporturilor și scăderea costurilor pentru companii. Cu toate acestea, este necesar mai mult timp și mai multe date pentru a vedea impactul complet al CETA atât asupra comerțului din Canada și UE, cât și asupra altor sectoare ale economiei, cum ar fi serviciile și investițiile străine directe”.

E.S. Ambasadorul Japoniei în România, dl. Hitoshi Noda, a declarat: „Anul acesta este unul dintre cei mai importanți pentru Japonia, datorită acordului încheiat cu Uniunea Europeană. Este cel mai mare acord comercial din lume care implică și alte componente decât cea a afacerilor, și anume, drepturile omului, principiile democratice și statul de drept. În mod evident, acest acord atrage după sine și multe oportunități care, din păcate nu sunt exploatate la potențial maxim. Sfatul meu pentru oamenii de afaceri români este de a fi agresivi pe această piață și de a nu pierde timpul. Aveți șanse de reușită, dar nu sunteți singurii. Există oportunități, dar nu numai pentru voi. Fiți creativi și aveți inițiativă!”

CCIR a informat mediul de afaceri că, în data de 21 septembrie 2017, a intrat în vigoare, Acordul economic și comercial cuprinzător dintre UE și Canada (CETA) a. Acest acord degrevează financiar companiile, prin faptul că se economisesc sume substanțiale la tarifele pentru bunuri. CETA a eliminat taxele pentru 98% din produse din prima zi în care a fost implementat. În plus, procedurile și formalitățile de import au fost simplificate, acolo unde posibil, pentru o gamă largă de produse

De asemenea, CCIR a desfășurat o campanie de informare și promovare în rândul antreprenorilor români cu privire oportunitățile de extindere a afacerilor ca urmare a intrării în vigoare a Acordului de Parteneriat Economic UE-Japonia, la data de 1 februarie 2019. După punerea în aplicare integrală a acordului, până în 2035, tarifele pentru mai mult de 90% din exporturile UE în Japonia vor fi eliminate, iar Japonia va elimina taxele vamale pentru 97% din bunurile importate din UE. În aceste condiții, exportatorii din UE vor economisi aproximativ 1 miliard de euro pe an reprezentând taxe vamale.

În data 30 iunie 2019, la Hanoi, UE și Vietnam au semnat două acorduri: un acord de liber schimb și un acord privind protecția investițiilor. Acordul de liber schimb dintre UE și Vietnam este cel mai ambițios acord de acest fel încheiat vreodată cu o țară în curs de dezvoltare. Acesta prevede eliminarea aproape totală (99 %) a taxelor vamale între cele două blocuri. 65 % dintre taxele la exporturile UE către Vietnam vor dispărea de îndată ce acordul de liber schimb va intra în vigoare, restul urmând să fie eliminate treptat în decursul unei perioade de până la 10 ani. Și în cazul acestui acord, CCIR a diseminat informațiile în rândul oamenilor de afaceri.

