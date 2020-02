„La alegerile prezidențiale trecute, care au avut loc în Azerbaidjan, am fost șeful echipei de observatori de la Consiliul Europei. Am avut o experiența stranie. Raportul făcut de noi atunci a fost unul foarte dur… Au venit către noi și au încercat să ne bruscheze. Am fost scoși prin spate”, a povestit, în direct la Evz Prime Time, senatorul PNL Viorel Badea.

