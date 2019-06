EVZ este un edificiu care nu se dărâmă! 27 de ani de existență, sub ploaia schimbărilor de regim și a mișculațiilor politice

Zi de zi, de 27 de ani, în câteva zeci de pagini ale cotidianului Evenimentul Zilei se consemnează istoria postdecembristă a României. Școala EvZ nu doar că a format generații întregi de jurnaliști, dar a dat tonul în ceea ce, în urmă cu peste două decenii, reprezenta „mașinăria de informație”. Bulina Roșie s-a vândut. în unele momente, în peste 1 milion de exemplare pe zi și, la fel ca și atunci, și acum ea este în continuare cel mai vândut cotidian quality de pe piața românească. Fără partide politice în spate, fără finanțările exterioare ale unor „băieți deștepți”, doar cu ambiția și dorința unui fost bulinar de-al lui Ion Cristoiu, de a duce acest brand și în viitoarea generație.





Dan Andonic, proprietarul EvZ, alături de alți temerari ai brandului, redactorul șef Simona Ionescu, Mirel Curea, prim redactor șef-adjunct, și Virgil Munteanu, director executiv, au primit cu brațele deschise, la aniversarea celor 27 de ani de existență a ziarului, pe toți cei care au făcut parte din echipa de aur a EVZ, la o petrecere aniversară presărată cu amintiri prețioase. Peste 100 de jurnaliști cu ștaif, răsfi rați acum în toată media, dar și în alte domenii, au venit să cinstească această reușită onorabilă a presei, încă deranjantă pentru servicii, să cinstească vremurile în care făceau parte din „bijuteria” presei românești, punându-și semnătura pe pagina de ziar, și să fi e alături de actualii bulinari, care le continuă munca și duc simbolul presei libere mai departe

Fondatorul Ion Cristoiu. Dezvăluiri, în premieră, despre cum a luat naștere Evenimentul zilei, cel mai puternic ziar românesc

Omul care a adus presa, cu adevărat, în România postdecembristă, a rememorat zilele de foc din 1992 când pregătea apariția primului număr al cotidianului. Redacția EvZ era o adevărată armată de oameni, care intra și ieșea din Casa Presei, cu agende în mânăși informații proaspete, pregătite să ia drumul tiparului. De departe, pentru cei care au fost piese ale acestui mecanism jurnalistic, în frunte cu cel care l-a format, a fost cea mai frumoasă etapă a vieții lor.

- La mulți ani cu ocazia împlinirii a 27 de ani de la apariția primului număr Evenimentul Zilei! Cum a luat naștere acest ziar?

- Ion Cristoiu: - Amintirea cea mai puternică este legată de șovăiala mea de jumătate de an de a face un cotidian. Domnul Mihai Cîrciog, care avea un fler deosebit în materie de comerț cu presa, deci de capitalism al presei, susținea că eu trebuie să fac un cotidian – făcusem până atunci doar săptămânale de succes – Zig-Zag și lucram la Expres Magazin, care vindea vreo 600 de mii de exemplare. Acceptul de a face EvZ a fost cu inima îndoită, mă temeam. Știam ce înseamnă un cotidian în materie de efort față de un săptămânal. (…) Un cotidian, credeam și atunci și cred și acum, te obligă la reacții prompte, la materiale scurte axate pe informații.

- Cum ați trăit momentele de glorie, când vânzările au trecut de 1 milion de exemplare vândute pe zi?

- Eu nu am trăit niciodată sentimentul de glorie în toată activitatea mea de jurnalist, începută în decembrie, 1977. EvZ este o creație a mea, nu doar l-am condus ca și director. Eu am ales titlurile, caracterul, redacția, orientarea cotidianului. Totodată, nu am trăit succesul, deoarece am fost în permanentă neliniște. Sau, dacă l-am trăit, l-am trăit cu spaima că ar putea să treacă și că ar putea să scadă tirajul.

- Cum percepeți succesul continuu al EVZ, dar și cum vedeți presa în general, în zilele noastre?

- Succesul ziarului Evenimentul Zilei s-a datorat faptului că s-a ocupat cu precădere de obținerea de informații diversificate, ieșite din comun. Prostia presei de astăzi este că se concentrează pe informațiile pe care le livrează autoritățile. Ziaristul este spion, trebuie să publice ceea ce autoritățile ascund. De exemplu, cei care au lucrat cu mine în redacție știu că o știre oficială nu am considerat-o niciodată o știre. I-am spus „cap de știre”. Întotdeauna am căutat să aflăm ce se ascunde în spatele acelui comunicat oficial. Cred că, din acest punct de vedere, Evenimentul zilei rămâne un exemplu, și ar trebui studiat la școlile de jurnalism, pentru cultivarea cu precădere a informației.

- Vă referiți cumva și la noul jurnalist-activist?

- Eu cred că noțiunea de jurnalist activist e un fel de... varză de oaie! Jurnalistul activist care iese în stradă... E o prostie! Jurnalistul nu are emoții! Asta e principala lui caracteristică. Mereu spun că jurnalistul transmite apocalipsa și apoi dispare. Apropo de asta, am o replică pe care adesea am spus-o: dacă un jurnalist se trezește din morți, dacă e un jurnalist adevărat, mai întâi sună la redacție și anunță „Breaking news! Am înviat!” și abia apoi sună acasă, la familie. Asta e principalul lucru pe care îl face un jurnalist, dă informația imediat, la cald! Jurnalismul activist omoară presa pentru că a înlocuit informația cu informația tendențioasă, cu cea însoțită de comentariu sau cu informația ciuntită. Sigur, când ești la o anumită vârstă ai tentația să spui că pe vremea ta era altfel. Eu nu mă înșel, ceea ce a fost în anii , 90, și anume o pasiune și o mândrie de a fi gazetar, a dispărut (…) Aud prin redacții cum unii jurnaliști întreabă de program! Un jurnalist nu are program! Jurnalistul nu e un simplu salariat, el tre buie să afle informații la orice oră din zi. Cum am zis, vine apocalipsa și el spune că nu dă știrea pentru că e în afara programului.

- Credeți în moartea presei scrise?

