Evreul român care a scăpat din comunism prin glumele sale







Evreul român care a scăpat din comunism prin glumele sale. De la el ne-au rămas versurile „Zarazei” și mii de texte, cuplete umoristice care au smuls hohote de râs.

Povestea pe care evreul român Isac Lazarovici o are, pare desprinsă dintr-un film care ar face glorie la Hollywood. De fapt, a și fost prezentat ca personaj fictiv într-un film de dinainte de 1989.

Evreul român Isac Lazarovici (1887-1971)

Evreul Isac Lazarovici s-a născut la 27 octombrie 1887, în județul Botoșani, la Sulița. De mic, adora să scrie texte umoristice. Semna cu pseudonime ca Sachi Disperatu-Buzău sau Ion Palavră. Se mai iscălea și Ion Vraiște, Ivan Turbincă sau Vasile Ispravă. În final, a găsit un pseudonim perfect, Ion Pribeagu.

A rămas celebru ca textier al nemuritorului Constantin Tănase. Evreul român Ion Pribeagu i-a scris textele din perioada 1939-1944. Evident, versurile „Zarazei” tangou cântat de Cristian Vasile au fost scrise tot de evreul Ion Pribeagu.

Evreul care i-a făcut să râdă pe comuniști până l-au lăsat să plece

Evreul Ion Pribeagu a vrut să plece de multe ori din România. Până la urmă, conform legendei urbane, a reușit. Se zice că și-a expus dorința de a pleca într-o poezie către Gheorghiu Dej. Dej se dădea în vânt după glumele lui și ale lui Mircea Crișan.

Versurile lui Ion Pribeagu care i-au adus mult râvnitul pașaport pentru Israel în 1962, au fost:

„Am depus actele toate / Și bilet de sănătate, / Și fotografii recente, cazierul cu amprente, / Plus biletul de vaccin / Că n-am fost supus străin, / Note bune la purtare, / Ordinul de concentrare, / Act de naștere-al lui tata, / De la fisc pe cinci ani plata. / Anexez aici chitanța / Că-s la zi cu Manutanța, / Am dovada de la "Sacra"/ C-am trăit bine cu soacra, / Că n-am bloc, că n-am moșie, / Că n-am stat la pușcărie, Că n-am fost nici beat, nici mort. / Am și act de cununie / Și-mi mai trebuie-o hârtie, /Doar atâta: Pașaport”

Ion Pribeagu s-a stins la Tel Aviv în 1971. În cei 9 ani cât a stat în Israel, a continuat să scrie texte umoristice.

Ion Pribeagu alias Ionel Friedman din „Actorul și sălbaticii” de Manole Marcus

Evreul Ion Pribeagu a fost jucat ca Ionel Friedman de Mircea Albulescu. În filmul „Actorul și sălbaticii”, aliasul lui Tănase, Caratase Costică era jucat de Toma Caragiu. În film, Friedman a fost portretizat ca un textier curajos, veteran la Mărășești care a dat un text cu prețul vieții spre publicare, fiind ucis de legionari.