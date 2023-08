Posibila asasinare a lui Evgheni Prijojin este discutată în toată lumea. Consilierul președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, a reacționat după prăbușirea avionului în care se presupune că ar fi fost liderul Wagner. Acesta susține că Vladimir Putin nu iartă pe nimeni. Consilierul președintelui ucrainean consideră că înlăturarea lui Prigojin este un mesaj către elitele ruse și a tuturor celor se gândesc să îl trădeze.

Reprezentanții Kievului spun că liderul Wagner și-a semnat condamnarea la moarte atunci când a crezut în garanțiile lui Lukașenko. El spune că posibila asasinare a lui Prigojin ar putea fi un mesaj înaintea alegerilor parlamentare din Rusia, programate pentru 2024.

Consilierul lui Volodimir Zelenski spune că posibila asasinare a lui Prigojin este un mesaj important pentru elitele ruse. Înlăturarea liderului Wagner ar putea fi semn că lipsa loialității față de Putin se plătește cu moartea.

About Prigozhin: It is worth waiting for the fog of war to disappear… Meanwhile, it is obvious that Putin does not forgive anyone for his own bestial terror. Exactly the one that nullified him in June 2023. And he was waiting for the moment. It is also obvious that Prigozhin…

