Evgheni Prigojin anunță cucerirea orașului Bahmut. Informația este contrazisă de ucraineni. Video

Șeful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a anunţat sâmbătă că forţele ruse controlează în întregime oraşul Bahmut din estul Ucrainei. Localitatea este de mai multe luni teatrul unor lupte sângeroase între trupele rusești și apărătorii ucraineni care țin piept atacurilor în valuri.

Oligarhul Evgheni Prigojin a apărut într-o nouă înregistrare video, purtând uniformă de luptă, în faţa unei formaţii de luptători cu steaguri ruseşti şi ale Wagner. El a declarat, în timp ce pe fundal se auzeau explozii îndepărtate, că orașul Bahmut a fost cucerit.

„Astăzi la orele 12, Bahmutul a fost cucerit în întregime”, a spus Evgheni Prigojin, adăugând că „am cucerit întreg oraşul, casă cu casă”.

El a mai precizat că mercenarii din subordinea sa urmează să se retragă de pe poziţiile de la Bahmut joia viitoare, pentru refacere şi odihnă.

Confirmed: Prigozhin announces that Bakhmut is now Artyomovsk.pic.twitter.com/Q9cvr4ljPR

— Hassan Mafi ‏ (@thatdayin1992) May 20, 2023