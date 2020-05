Grupul Evenimentul Zilei & Capital, pe care-l dețin în calitate de proprietar și la care scriu cu plăcere, a fost din nou în vârful piramidei interesului public, pe locul cinci în topul lunii aprilie, confirmând ascensiunea din ultimele luni.

Vorbim despre 87.988.367 de afisări ale articolelor noastre, realizate de 9.521.633 de cititori, potrivit datelor SATI. Peste 10 minute a fost timpul mediu de vizualizare a site-urilor, ceea ce ne duce pe locul trei, înaintea tuturor trusturilor TV, a holdingurilor Adevărul și Ringier, cu excepția RCS-RDS.

Am motive să cred că luna mai va fi una a recordurilor. Dar să fim răbdători. Ca urmare a unor schimbări benefice efectuate în mecanismele interne.

Scriam pe Facebook și reiau și aici textul inspirat de strădaniile unora de a ne minimaliza:

„În ultimele două săptămâni ambele siteuri, evz.ro și capital.ro au crescut, cel de-al doilea cu 30 la sută ca trafic. Spectaculos, capital.ro fiind pe locul doi în mod constant după digi24.ro. A crescut și rata de citire a articolelor. Ce am schimbat?

În primul rând abordarea, oricât nu ar vrea condeiele de închiriat să vadă.

Am ieșit din zona mondenului facil și am introdus mult mai multe analize, opinii, invitați, politică internațională. Era prea limitat ca abordare, ușor infantil pe alocuri, acum vă invit să-l citiți ca să vedeți schimbarea.

Am renunțat la asocierile păguboase care doar ne sugeau traficul, am renegociat cele lăsate în paragină, mai mult sau mai puțin interesat, am făcut unele noi.

Nu sunt schimbări spectaculoase, ci eficiente, echipele EvZ și Capital fiind formate din ziariști cu experiență, dar din când în când trebuie să te scuturi de crustele de mercantilism (noțiune economică din secolul 18, pentru cei care nu știu) și să te reinventezi.

Au fost momente interesante, momente urâte, mi-am spus pentru a nu știu câta oară că sunt prea naiv, că nu cred decât după ce citesc negru pe alb, dar m-am relaxat. E greu să mă mai schimb la vârsta asta. Să se schimbe ceilalți 🙂

Concluzia mea: Oscarurile se dau la Hollywood, pentru roluri în filme, nu în viața reală, la muncă. Acolo e doar o echipă.

Felicitări echipelor!”