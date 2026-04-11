Evenimentul Istoric Nr. 97 dezvăluie ce a însemnat „Oul de Paște”

Evenimentul Istoric Nr. 97 dezvăluie ce a însemnat „Oul de Paște”
„Oul de Paște” și „Trandafirii lui Hristos” sunt două nume de cod al unei operații militare germane, derulate între 16 decembrie 1944 și 25 ianuarie 1945, Ofensiva din Ardeni.

Revista Evenimentul Istoric Nr.97 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna martie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv.

Amiralul Canaris planificase „Oul de Paște” înainte de dispariția Abwehr

Ofensiva din Ardeni a avut cel puțin două surse. Una, mai îndepărtată, purta semnătura Abwehr, când acest serviciu de spionaj era condus de amiralul Wilhelm Franz Canaris. Operațiunea se numise „Oul de Paște”. Între timp, în februarie 1944, Canaris fusese demis, Abwehr, absorbit în RHSA, iar Canaris detașat la un birou administrativ al Kriegsmarine.

Troleibuze noi în București, echipate cu alcooltest integrat. Vehiculele nu pornesc dacă șoferul a băut
SUA și Iranul negociază în Pakistan. Ce se știe până acum și care au fost pozițiile inițiale. Live text

„Trandafirii lui Hristos”-  noul nume de cod al ofensivei germane din Podișul Ardeni

Operațiunea a fost definitivată primind numele de cod „Trandafirii lui Hristos”. Practic, germanii doreau să profite de avantajul pădurilor Valoniei, provincie în care se află Podișul Ardeni.  Ofițerii care urmau să comande operațiunea au fost doi veterani, feldmareșalul Gerd von Runstedt și generalul devenit și el feldmareșal, Walter Model.

Ce presupunea ofensiva germană din Ardeni?

Ofensiva pornea din Estul Belgiei și se concentra pe linia localităților belgiene Bastogne, St. Vith, Rochefort, La Roche, Houffalize, Stavelot, Clerf, Diekirch, Vianden.

În fruntea trupelor aliate erau nume ca Dwight „Ike” D. Eisenhower, Omar Bradley, ulterior alăturându-se comandantul Armatei a 3-a Americane generalul George Patton și mareșalul Bernard „Monty” Montgomery din partea britanicilor.

Victoria aliată a fost  aproape una „a la Pyrhhus”. Arta militară a lui  George Patton care comanda trupelor aliate, lipsa carburanților necesare forțelor germane,  îmbunătățirea vizibilă a vremii după 24 decembrie 1944, avansul sovietic dinspre Est au adus succesul destul de scump plătit de către Aliați, la 25 ianuarie 1945. Feldmareșalul Gerd von Runstedt ar fi raportat superiorilor: „încheiați pacea, idiților, ce altceva ați mai putea face?”

Revista Evenimentul Istoric Nr.97, Martie 2026, încununarea unei luni de muncă a editorilor și a redactorilor, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă.

Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu

