Evenimentul Istoric Nr.96, Februarie. Înțelegerile inter-aliate de la finalul celui de Al Doilea Război Mondial

Evenimentul Istoric Nr.96, Februarie. Înțelegerile inter-aliate de la finalul celui de Al Doilea Război Mondial
Conferințele interaliate, de la Teheran la Potsdam au fost mereu în atenția istoricilor pentru că ele au fost abordate ca semnificație, uneori contextual diferit.

Revista Evenimentul Istoric Nr.96 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna februarie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv.

Conferințele inter-aliate sub lupa istoricilor ruși

În cadrul unei recente dezbateri academice organizate sub egida Societății Istorice Militare Ruse, specialiști din instituții precum MGIMO, Universitatea din Sankt Petersburg și Academia Rusă de Științe (V.R. Medinski, Yu.A. Nikiforov, O.N. Barabanov, V.N. Barîșnikov) au analizat configurarea ordinii geopolitice postbelice. Discuțiile au vizat, în primă instanță, reevaluarea contribuțiilor în cadrul Coaliției Anti-Hitler.

Cum  a încercat Stalin să impună uitarea faptului că între 1939 și 1941 a fost aliatul lui Hitler?

Istoriografia sovietică a numit Al Doilea Război Mondial drept „Războiul Patriotic pentru Apărarea Patriei”. Evident, Perioada 1 septembrie 1939-22 iunie 1941, sub auspiciile Pactului Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939, de la Moscova, a fost ocultată atât în era sovietică dar și după aceea. Stalin argumentase  în 1939, alianța, pentru ca URSS să fie protejată în cazul în care Germania s-ar fi apropiat periculos de URSS și poate că ar fi avut acorduri cu state europene sau le-ar fi cucerit. Spionii săi îl informaseră despre miltiarismul german dar și despre posibilitatea de a atrage Marea Britanie alături de Germania!

Stalin a pus înainte sacrificiile soldaților sovietici, el îi lichidase pe ofițerii superiori sovietici (aproape toți comandanții de armate ai republicilor unionale și apropae toți mareșalii sovietici!) care susținuseră activ prietenia condiționată cu Hitler, chit că sacificase politicieni sovietici care considerau că Pactul Ribbentrop-Molotov era o mare eroare ideologică. Pe aceștia i-a etichetat drept troțkiști și i-a „epurat”.

Stalin rămăsese singurul „greu” la Potsdam!

În vara lui 1945, la Potsdam, Stalin rămăsese singurul „greu”! Winston Churchill pierduse alegerile  în Marea Britanie, fiind înlocuit din fruntea Guvernului de la Londra. La tratative, a mers Clement Attlee. Pe 12 aprilie 1945, murise Președintele Franklin Delano Roosvelt, de aceea, la Potsdam, venise noul președinte american, fost vicepreședinte, Harry S. Truman.

Așadar, Stalin care reușise să-și domine adversarii, acum era și mai puternic, având în vedere faptul că, teoretic, putea spune că are în spate sprijinul propriilor cetățeni. Attlee, era după alegeri care într-un fel sancționaseră necazurile de război, iar Truman căuta să puncteze pe scena internațională. Niciunul nu apucaseră să fie la curent

Revista  Evenimentul Istoric, Nr.96, Februarie 2026,  încununarea unei luni de muncă a editorilor și a redactorilor revistei lunare de istorie Eveminentul Istoric,  aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă.

