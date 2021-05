Se așteaptă ca un asteroid care ar putea fi mai înalt decât Turnul Eiffel să treacă pe lângă Pământ marți dimineața în jurul orei 10. NASA a clasificat imensa rocă spațială drept „potențial periculoasă”.

Un asteroid cu diametrul de aproape 200 de metri va trece marți „pe lângă” Pământ, la o distanță de aproximativ 7,2 milioane de kilometri, anunță NASA. Deși distanța pare sigură, orice obiect mai mare de 150 de metri, care trece mai aproape de 7,5 milioane de kilometri de Terra, este considerat potențial periculos.

Va zbura pe lângă Pământ cu o viteză de aproximativ 40.000 mph

Asteroidul se numește KT1 și are mărimea de 186 de metri, cât Turnul Eiffel, va trage pe Pământ, potrivit clasificării NASA. Orbita sa în jurul Soarelui va atinge cel mai apropiat punct de Pământ marți, 1 iunie, când va trece la 7.242.048 de kilometri de planeta noastră.

NASA ține sub observație asteroizii care se apropie la mai puțin de 7,5 milioane de kilometri de Terra. Orice astfel de obiect mai mare de 150 de metri, cum este KT1, este considerat „potențial periculos”, potrivit NASA.

Deși distanța poate părea mare, NASA consideră că orice asteroid aflat la 4,6 milioane de mile de Pământ și mai mare de 150 de metri este potențial periculos. NASA nu a spus că va lovi direct pământul.

Se așteaptă ca asteroizii mai mici să se apropie de pământ, în total, vor fi cinci asteroizi care vor trece pe lângă pământ în următoarele câteva zile.

Pe lângă asteroidul KT1, vor mai trece:

-asteroidul KN2 trece la 144.519 km de Pământ, pe 31 mai, dar are doar 6 m (mărimea unui autobuz)

-asteroidul KS trece la 5.954.573 km de Pământ, pe 31 mai, și are 18 m (mărimea unei case)

-asteroidul LB trece la 1.116.885 km de Pământ, pe 1 iunie, și are 21 m (mărimea unui avion), relatează businessinsider.

Asteroidul va călători cu o viteză de 20 de ori mai mare decât a unui glonț de pușcă.