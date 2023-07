Evaluare Națională 2023. Azi apar rezultatele finale, după contestații. Listele complete a notelor, pe județe

Evaluarea Națională 2023 nu a fost un succes prea mare, procentul mediilor de peste 5 fiind cel mai mic din ultimii trei ani. Elevii nemulțumiți de nota obținută au putut depune contestație, în speranța că vor obține note mai bune pentru a putea intra la liceul dorit. Marți, 4 iulie, vor fi afișate rezultatele finale la Evaluarea Națională, în urma reevaluării, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației.

În acest an, la Evaluarea Națională s-au înscris este 160.000 de elevi, iar examenele s-au desfășurat în peste 3.500 de unități de învățământ. Admiterea la liceu în 2023 se va face în funcție de media obținută la examen, nemaifiind luate în considerare mediile din clasele V – VIII.

Câți elevi au promovat Evaluarea Națională 2023

Elevii claselor a VIII-a se pare că nu s-au pregătit atât de bine în acest an pentru susținerea Evaluării Naționale. Deși au fost multe note mari, inclusiv de 10, a fost înregistrat și cel mai mare număr de candidați respinși din ultimii trei ani. Procentul elevilor care au luat sub nota 5 la Evaluarea Națională în acest an a fost de 23.8%.

Un elev din patru nu a fost declarat admis la Evaluarea Națională. Numărul celor care nu au obținut note peste 5 a crescut semnificat față de 2022, când procentul de nepromovabilitate a fost de 17,73%.

Ministrul Educației, Ligia Deca, a vorbit despre situația elevilor din clasa a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională în acest an. Oficialul a prezentat partea bună a lucrurilor, susținând că procentul de promovabilitate a fost peste 76%.

„Ceea ce putem constata este faptul că s-a dublat numărul candidaților cu media 10. Anul acesta sunt 429, față de 221, în 2022, și 132, în 2021. În același timp, din păcate, a crescut procentul candidaților care au medii sub 5, anume de la 17,7%, anul trecut, la 23,8%. Nu înseamnă că acești copii nu vor fi repartizați în învățământul liceal sau nu pot opta pentru școli profesionale, învățământul fiind obligatoriu până la clasa a XII-a sau până la finalul școlii profesionale”, a declarat Ligia Deca după ce au fost afișate primele rezultate la Evaluarea Națională.

Rezultatele la Evaluarea Națională 2023

Rezultatele la Evaluare Națională pot fi văzute pe județe, după cum urmează: