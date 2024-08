Istoria secreta Evacuarea sediului PRM, un circ politic cum România nu a mai văzut







Decizia Judecătoriei sector 1, pronunțată în 30 septembrie 2010, de către judecătoarea Luiza Ecaterina Ștefan, cere evacuarea PRM în regim de urgență din vila ocupata abuziv în centrul Capitalei, pe Emile Zola.

Imobilul trebuia să-i revină lui Andrew Caranfil, fiu de fost ministru din perioada interbelică, El se luptă ani de zile în justiție, câștigă într-un final, redevine proprietar cu acte în regula, plătește impozite, dar Vadim Tudor îl împiedică să-și folosească proprietatea.

Lungirea bolii

Decizia judecătoriei îl bagă pe Vadim Tudor intră în fibrilație. Acuză mafia imobiliară, dar caută disperat soluții. În noiembrie, membrii PRM erau pregătiți să-și apere sediul chiar și cu... pumnul. În fata porții stau câțiva bodyguarzi care s-au recomandat a fi de la organizația de tineret a partidului. Ordinele sunt clare: nimeni nu intra până nu vine președintele. Apare și Vadim Tudor. Când îl zărește pe executorul judecătoresc tensiunea îi creste brusc: "Sunteți niste slugi. Îmi spuneți mie, Vădim Tudor, de legi și de acte. când voi apărați mafia!"

Totuși, Corneliu Vădim Tudor a reușit să găsească o soluție. El a încheiat un proces-verbal cu executorul, prin care se amână aceasta decizie. El l-a acuzat pe președintele Traian Băsescu că încearcă să scoată PRM din sediu și să-l destructureze.

Ianuarie, ultimul bal

Sediul Partidului Romania Mare a devenit, în 2011, arena de circ. Când a dat iar cu ochii de autoritățile sosite să-l gonească din clădirea retrocedata, liderul Corneliu Vadim Tudor a pornit războiul.

Normal, l-a înjurat executorul judecătoresc, Paula Şomâldoc, şi i-a aruncat în făţă un pahar cu apă: "Imbecilo! Marş de aici! Nu ţi-e ruşine?!".

El a mai gratulat-o pe femeie cu "vită încălțată", "imbecilo" și "pitica dracului", "cățea turbată". "Vii cu gorilele peste Corneliu Vadim Tudor?!", i-a strigat liderul PRM executorului care era însoțit de polițiști. Nici aceștia din urma nu au scapăt de gura lui Vădim Tudor: "Mă arestați sau plecați! Noi nu plecam de aici".

”Vită încălțată”

El și-a continuat tirul injuriilor când executorul a cerut presei să părăsească imobilul: ”Cine ești tu, fă, proasto? Ministrul Justiției?” După ce s-a războit în interiorul clădirii cu executorul judecătoresc, lasat fară camerele de filmat, președintele PRM a ieșit la balcon pentru a reclama, folosindu-se de o portavoce, evacuarea la "comanda politică" a sediului partidului.

"A venit o escroacă pe nume Somâldoc care pretinde că are o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. Nu are minte, a fost trimisă să execute forțat o comandă. De un an de zile Băsescu se chinuie să evacueze PRM din sediu în speranța că se risipesc membrii și simpatizanții lor și trec la partidele create artificial de el. E vorba de așa-zisul partid al lui Gabriel Oprea și al lui Dan Diaconescu care nu au mai mult de 2% în sondajele reale", a strigat Corneliu Vadim Tudor în portavoce.

În fine, executorul judecătoresc a schimbat încuietorile de la intrare și a început inventarierea bunurilor. Clădirea din strada Emile Zola nr. 2 a fost evacuată, în ciuda protestelor liderilor PRM.