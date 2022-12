Europenii vor plăti mai mult pentru biletele de avion. UE a decis să majoreze taxa pentru emisiile de CO2

Acordul politic, care nu a fost încă finalizat de statele membre și de Parlamentul European, exclude din sistem zborurile internaționale (către și dinspre țări terțe), care fac obiectul sistemului global de comercializare a emisiilor al ONU, cunoscut sub numele de CORSIA.

Cu toate acestea, pactul obligă Comisia Europeană să analizeze dacă acest cadru internațional este eficient pentru ca acest sector să contribuie la combaterea încălzirii globale, astfel încât, dacă evaluarea este negativă, va trebui să lanseze o propunere legislativă pentru a include zborurile internaționale în sistemul european, a explicat Parlamentul European într-un comunicat, potrivit EFE.

Cotele de emisii care se reduc în fiecare an

Aviația face parte din sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii, în cadrul căruia cotele de emisii sunt comercializate și reduse în fiecare an. Mecanismul prevede, de asemenea, alocarea cu titlu gratuit a cotelor, iar în prezent 82% din cotele pentru aviație fac parte din acest fond comun.

Acordul dintre statele membre și deputații europeni prevede ca toate creditele gratuite de emisii de CO2 să fie eliminate treptat începând cu 2026, cu un an mai devreme decât propunerea inițială pe care Comisia a inclus-o în pachetul Fit for 55 în urmă cu un an și jumătate.

Pentru a asigura această eliminare treptată a certificatelor gratuite, acordul prevede că 25% din aceste credite vor fi eliminate până în 2024, iar 50% din toate creditele vor fi eliminate un an mai târziu.

Zboruri mai ieftine în Insulele Canare

În plus, negociatorii celor două instituții au convenit să pună deoparte 20 de milioane de credite de emisii între 1 ianuarie 2024 și 31 decembrie 2030 pentru companiile aeriene care utilizează combustibili regenerabili, cum ar fi hidrogenul din surse curate sau alți biocombustibili.

În ceea ce privește emisiile de alte gaze decât CO2, cum ar fi oxizii de azot sau dioxidul de sulf, pactul obligă Comisia Europeană să instituie un mecanism de raportare, de date și de verificare începând cu 2025 pentru a pregăti o propunere care să acopere aceste gaze.

Acesta include, de asemenea, o derogare până în 2030 pentru emisiile provenite din zborurile între regiunile ultraperiferice, cum ar fi Insulele Canare, și țările UE, precum și pentru călătoriile aeriene între două aeroporturi diferite din cadrul aceluiași teritoriu ultraperiferic al aceluiași stat membru.

Europenii vor plăti mai mult pentru emisiile generate de zboruri

Pentru organizația de mediu Transport & Environment, acordul la care au ajuns instituțiile UE nu are un domeniu de aplicare suficient de vast, deoarece exclude zborurile internaționale, ceea ce va face ca blocul comunitar să „piardă încă un deceniu” de acțiune în domeniul climei din cauza „lașității” guvernelor europene.

„Familiile europene medii vor continua să plătească mult mai mult pentru emisiile de CO2 decât pentru zborurile frecvente pe distanțe lungi”, a deplâns directorul de aviație al organizației, Jo Dardenne.

În schimb, platforma Airlines For Europe (A4E), care reprezintă majoritatea companiilor aeriene europene, a reamintit că sectorul „plătește pentru emisiile sale prin intermediul ETS din 2012”, precum și că acest cost „este posibil să crească de cinci ori până în 2025, ajungând la peste 5 miliarde de euro anual”.

Industria europeană a aviației s-a declarat „extrem de dezamăgită” de faptul că toate creditele gratuite vor fi retrase din 2026, o dată care este „cu mult înainte ca soluțiile eficiente de decarbonizare să fie disponibile la scara necesară pentru a le face să funcționeze”.