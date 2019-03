La europarlamentare, dușmanul numărul unu al PNL nu e PSD, ci Alianța PLUS+USR. România lui Cristoiu

Luni, 18 martie 2019, presa a făcut să ne parvină următoarea informație: PNL a anunțat că a încheiat o alianță cu Partidul Acțiunea Civică a Tinerilor (PACT), condusă de Sebastian Burduja. Președintele PNL Ludovic Orban a adus lămuririle necesare pentru înțelegerea acestei manevre al cărei autor e domnia sa:





„Domnul președinte al PNL Bihor și subsemnatul am fost mandatați de BEX să demarăm negocierile de integrare în PNL a Partidului Acțiunea Civică a Tinerilor, condus de Sebastian Burduja. Am purtat discuțiile cu viitorii noștri parteneri și astăzi am prezentat în Biroul Executiv rezultatele negocierilor purtate și am luat decizia să demarăm procedurile de integrare a partidului Acțiunea Civică a Tinerilor în PNL. Protocolul de fuziune va fi definitivat în zilele următoare, urmînd să fie supus votului în forurile statutare ale celor două partide, astfel încît să finalizăm această procedură prin care tinerii extrem de bine pregătiți, care au dat semnale extrem de serioase că vor să se implice să devină membrii ai PNL”.

Sebastian Burduja a declarat și el:

„Am pus bazele astăzi a ceea ce noi considerăm că este cea mai importantă mișcare între două forțe politice în România anului 2019. Sîntem două forțe politice complementare, cu valori comune. România trece printr-o criză profundă, la fiecare trei minute un român pleacă din țară și lucrul acesta nu trebuie să continue. Împreună facem echipă pentru România și vom aduce România în primul rînd”.

Joi, 14 martie 2019, tot PNL era responsabil de un Breaking news de toată frumusețea:

Moderatorul emisiunii Jocuri de putere de la Realitatea tv, Rareș Bogdan e desemnat cap de listă a PNL la europarlamentarele din 26 mai 2019. Momentul a stîrnit un uriaș tărăboi mediatic. Explicabil dacă ne gîndim că Rareș Bogdan e o vedetă a vieții noastre publice, dar și că prin gestul său se producea un eveniment postdecembrist:

Un jurnalist afirmat în presă (foarte important de precizat, deoarece alți jurnaliști au intrat în politică dintr-o condiție modestă de gazetari) și nu oricum ci spectaculos, părăsește domeniul ce poate fi considerat al spectatorului și cronicarului pentru a păși în politică, domeniu al actorului și participantului.

Tărăboiul mediatic creat de gestul lui Rareș Bogdan a plasat în plan secund gestul PNL nu numai de-al primi în rîndurile sale și de a- l plasa primul pe o listă rîvnită de lideri de partid cu stagii în bătălia politică, precum Hilde Bradl sau Alina Gorghiu. Ca să nu mai spunem că un nou venit în partid și în politică e vorba lui Klaus Iohannis number one, în timp ce Vasile Blaga, cel care a condus și conduce aripa PDL din PNL e și el pe-acolo, dar și de a-l ruga pe Rareș Bogdan să onoreze ditamai partidul, alcătuit din două partide de guvernămînt, să accepte oferta.

Luni, 18 martie 2019, seara, la emisiunea România9, am profitat de prezența în studio a lui Traian Băsescu, fost șef de partid, politician de Dreapta, pentru a-mi exprima nedumerirea în legătură cu gestul PNL. Am zis cam așa. Partidul Național Liberal e al doilea, dacă nu primul partid al țării. Un asemenea partid, mai ales cînd vine vorba de unul ivit din fuziunea a două partide care au guvernat România, găsește în interior, pentru alegeri precum europarlamentarele, nume de pus pe listă dintre liderii partidului sau din rezerva de cadre. Dacă pune pe listă pe cineva din afara partidului, o face, pentru că trebuie să satisfacă un anume interes. S-a zvonit că PSD va pune pe liste pe Carmen Avram. Dacă așa va fi nu exclud dintre motive cel de a răsplăti Antena 3 pentru contribuția uriașă la victoria PSD în alegeri și pentru supraviețuirea PSD la putere. Ceva gen, aveți un loc pe lista noastră, dați-ne un nume! Dacă așa va fi, Carmen Avram va fi beneficiara unui cadou făcut de PSD și nu PSD beneficiarul prezenței sale pe liste.

În cazul Rareș Bogdan lucrurile stau net diferit. A fi prezent pe listele pentru europarlamentare, mai ales în condițiile unui partid precum PNL, e ceva rîvnit de mulți lideri ai partidului. N-am nici o îndoială că toți cei care s-au înscris la selecție au considerat trecerea pe locurile eligibile și un semn al răsplății pentru ce a făcut el pentru partid. Și deodată pe fondul acestei concurențe sălbatice, Ludovic Orban și Raluca Turcan, cei care conduc efectiv partidul, decid să invite să fie cap de listă pe cineva din afara partidului. Nu pe liste, nici măcar pe locurile eligibile, ci cap de listă, pe post de locomotivă a partidului în alegerile europarlamentare. Așa ceva se poate petrece la un partid mic, la unul care abia acum se afirmă, în nici un caz la unul de talia PNL. Traian Băsescu a explicat gestul prin trimitere la o tradiție a PNL de a apela la personaje din afara partidului: Klaus Iohannis, Marian Munteanu. Nu cred că tradiția asta explică gestul - uluitor pentru cine cunoaște cît de închise sînt partidele (și a te înscrie într-unul din ele nu-i deloc simplu) - de a pune drept cap de listă pe cineva din afara partidului. Cînd spun asta mă refer și la o altă realitate. Cu prilejul lansării listei, conducerea PNL a lăsat impresia că a apelat la Rareș Bogdan ca un salvator al partidului, ca la omul providențial al PNL. Impresia a fost întărită și de comportamentul lui Rareș Bogdan. Discursul său de la prezentarea listei nu e unul al unui fericit c-a avut onoarea să fie trecut pe liste, nu e unul de mulțumire că marele partid l-a pus pe liste, ci unul de personalitate chemată, rugată chiar, să vină și să salveze partidul.

Firește, orice om normal se întreabă ce putea aduce Rareș Bogdan PNL pentru ca ditamai partidul să vadă în acceptul lui de a fi primul pe liste o onoare.

DIVORT rasunator in lumea mondena! Dupa 20 de ani, sotia acuza: E un nespalat! Miroase urat pentru ca nu se spala cu lunile!

Pagina 1 din 2 12