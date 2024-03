Europa, sub amenințarea gazelor toxice. Erupția vulcanilor islandezi, pericol pentru atmosferă

„Erupțiile anterioare nu au produs prea multe emisii de SO2 care să poată fi observate și asimilate în sistemul nostru”, a declarat cercetătorul principal al CAMS, Mark Parrington, citat de The Watchers.

The #eruption on the #Reykjanes Peninsula continues. Yesterday, lava flowed down to a gravel mine, used to provide materials for construction projects. Watch the dramatic video here. pic.twitter.com/TgE9kyioXq

— RÚV English (@RuvEnglish) March 22, 2024