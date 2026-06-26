HAI România!

Europa riscă să piardă războiul înainte de prima bătălie

Schengenul militar: ori îl construim acum, ori plătim prețul mai târziu. V-ați întrebat vreodată ce însemnă un Schengen militar? Poate. E un concept cu circulație tot mai mare în dezbaterile de apărare europeană. Schengen militar = prin analogie cu Schengen-ul pentru persoane, un spațiu în care forțele armate ale statelor membre UE/NATO se pot deplasa liber și rapid peste frontiere, fără birocrație, vize de tranzit sau aprobări parlamentare individuale.

În practică înseamnă: un convoi de tancuri germane poate traversa Polonia spre frontiera estică fără să aștepte săptămâni aprobări vamale și administrative; aeronave militare pot survola și ateriza fără notificări bilaterale laborioase; infrastructura (poduri, șosele, căi ferate) pre-certificată pentru greutăți și gabarite militare.

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HAI România!

Europa riscă să piardă războiul înainte de prima bătălie

Europa riscă să piardă războiul înainte de prima bătălie

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