Europa obosită în pragul distrugerii. Între ”oamenii de loc” și ”oamenii de aeroport”

La reuniunea NATO președintele Trump a spus un adevăr crunt: ”Europa nu mai este cea de acum 20 de ani!” Vă amintiți, desigur, avertismentul lui Donald Trump privind revenirea comunismului. Mulți l-au tratat ca pe încă o exagerare electorală. Dar poate că problema nu este dacă a folosit cuvântul potrivit, ci dacă nu cumva a intuit starea de spirit a Occidentului.

Ideologiile totalitare nu se întorc doar pentru că sunt bine organizate. Ele se întorc atunci când întâlnesc societăți obosite. Nu cred că Europa traversează oboseala fertilă despre care scrie Handke, aceea din care omul renaște. Mai degrabă trăiește oboseala unei civilizații care nu mai găsește energia de a-și apăra propriile adevăruri.

A obosit să vorbească despre rădăcinile ei, despre creștinism, despre libertate, despre națiuni, despre familie, despre merit. A obosit până și să creadă că acestea merită apărate. Iar când o cultură obosește astfel, apare inevitabil cineva care îi propune să renunțe la povara libertății în schimbul confortului unei noi egalități.