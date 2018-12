RĂZBOIUL GLOBALIȘTILOR împotriva ARMATELOR NAȚIONALE DIN EUROPA. „În unele privințe, ARMATA este o instituţie de extremă dreapta”

Protestul generalilor francezi față de politicile pro-imigrație ale președintelui Macron nu este un caz izolat. Militari din mai multe țări europene își manifestă, așa cum pot, frustrarea față de războiul pe care politicienii globaliști îl duc împotriva propriilor națiuni. E, cumva, și o reacție la marginalizarea forțelor armate de către democrația liberală.





La început, s-a venit cu ideea de a-i pune pe militari sub comanda unui ministru civil, acum se vorbește de o armată europeană, care să șteargă atașamentul soldaților față de tradițiile militare ale țării lor și devotamentul pentru națiunea din care fac parte. Citiți cu atenție ce scrie Joe Glenton în The Guardian și veți

înțelege de ce e armata (în cazul de față armata britanică) văzută ca un inamic de establishmentul globalist: ”În unele privințe, armata britanică - instituția, mai degrabă decât militarii - este ea însăși o organizație de extremă dreapta. Pe de o parte, este ancorată într-un trecut colonial violent, pe care îl celebrează cu bucurie. Pe de alta, armata funcționează în conformitate cu ideile recunoscute ca fiind de dreapta: supunere, ascultare, putere nerestricționată, naționalism, angajamentul de a reface lumea prin violență letală și așa mai departe. O alte trăsătură vizibilă de extremă dreaptă este lectura selectivă a istoriei. Astfel,

Ministerului Apărării i-a sărbătorit pe soldații, marinarii și aviatorii de culoare, dar nu a spus nimic despre dominația militară la care au fost supuși indienii, africanii și alte popoare de-a lungul secolelor”.



Establishmentul globalist din Marea Britanie are, de altfel, toate motivele să nu aibă încredere în armată. În rândul militarilor domnește o stare de nemulțumire profundă, chiar dacă aceasta nu iese decât rareori la iveală din cauza regulamentelor militare. Un episod semnificativ pentru starea de spirit a armatei este incidentul „Soldier X” în care a fost implicat activistul naționalist Tommy

Robinson.



Totul a pornit de la o întâlnire întâmplătoare a lui Tommy Robinson cu niște soldați într-o benzinărie. Oamenii l-au recunoscut și au vrut să-i strângă mâna pentru lupta sa de a denunța grupurile de violatori musulmani care au distrus copilăria a sute de fetițe. Întânirea, care a fost filmată, a fost însă fatală pentru cariera unuia dintre militari. După o plângere din partea Consiliului musulman al Marii Britanii, soldații au fost pedepsiți de forțele armate, iar unul dintre ei (Soldier X) a fost dat afară din armată. Concedierea militarului a creat o stare de furie uriașă în Marea Britanie. Mii de mesaje și sute de fotografii cu militari care își arătau sprijinul pentru Soldier X au fost postate de Tommy Robinson pe pagina sa de Facebook. „ Soldatul X nu a încălcat nicio reglementare, dar Consiliul Musulman al Marii Britanii s-a plâns. Corectitudinea politică a preluat armata! Modul în care sunt tratați bărbații și femeile care s-au înrolat și sunt gata să-și pună viața în pericol pentru această țară este o rușine ", a comentat Tommy Robinson incidentul șocant.

