Presat de Bruxelles să schimbe bugetul pe 2019 și să ia măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, Guvenul de la Roma amenință cu o mișcare surpriză care ar putea pune în pericol moneda euro.





Demararea de către autoritățile europene a unei proceduri de deficit excesiv pentru bugetul pe 2019, nu pare să-l sperie pe Salvini! Nici prin gând nu-i trece să renunţe la scăderea taxelor, în schimb se gândește să introducă în circulație mini-bonuri de trezorerie (mini-BOT, acronimul de la Mini Bills of Treasury) cu ajutorul cărora statul să-și poată plăti datoriile. Aceste bonuri ar putea fi folosite, evident, de cei care le primesc pentru a-și achita taxele și impozitele sau pentru a cumpăra bunuri şi servicii oferite de stat... Practic, o singură deosebiri ar fi între mini-BOT-uri și lirele de pe vremuri- comercianții nu ar fi obligați să le accepte, Sunt legale aceste mini-bot în Uniunea Europeană sau sunt, în fapt, o monedă alternativă la euro? Chiar are de gând Salvini să folosească acest instrument de plată sau joacă la cacealma, sperând că amenințarea îi va face pe birocrații de la Bruxelles să abandoneze procedura de deficit excesiv pe care vor să o aplice Italiei? Înainte de a încerca să răspund acestor întrebări ar trebui să lămurim câteva lucruri. Guvernul de la Roma nu are deloc o sarcină ușoară când vine vorba să pună pe piciare economia. Italia este una dintre cele mai îndatorate țări din Uniunea Europeană, cu debite care ating 130 la sută din PIB. Numai Grecia se află într-o situație mai proastă. Dar Italia nu e Grecia, ci a treia economie a Uniunii Europene. Și, mai mult de atât, Matteo Salvini nu e Alexis Tsipras. (Să nu vă mirați că vorbesc de Matteo Salvini, vicepremier, ministru de Interne și șef al Ligii, și nu de premierul Giuseppe Conte, dar el este principalul susținător al mini BOTăurilor. Ca să nu mai vorbim despre faptul că, după succesul din alegerile europene, ministrul de Interne și-a întărit poziția de om forte al cabinetului de la Roma). Să revenim, însă, la problema datoriilor. Dacă Tsipras a sfârșit prin a accepta ca Grecia să fie condusă din afară pentru a primi bani ca să redreseze situația, Salvini știe că „austeritatea germană” pe care i-o impune Bruxellesul nu va face altceva decât să sufoce economia italiană. Ba, mai mult, știe că Franța, care are și ea proleme în a respecta regulile legate de deficit, nu e niciodată sancșionată. Declarațiile lui Salvini sunt, de altfel, edificatoare: "Cu tăieri, sancţiuni şi austeritate, nivelul datoriei, sărăciei, insecurităţii şi şomajului au crescut. Trebuie să facem opusul!". Ca urmare, Salvini a refuzat ultimatumul și se gândește să arunce pe piață așa numitele mini- BOT, despre care susține că vor permite guvernului italian să-și plătească datoriile, să stimuleze economia și să ofere contribuabililor un mod de a-și plăti impozitele. De la Bruxelles situația se vede altfel. Și nu fără motiv. Pentru că, într-adevăr. mini-BOT-ul pare o monedă alternativă. "Sunt fie bani, și atunci sunt ilegali (conform regulilor UE n,r,), fie datorii, și în cazul ăsta datoriile cresc. Nu cred că există o a treia posibilitate", a declarat Mario Draghi, președintele Băncii Centrale Europene. Chiar dacă par să încalce regulile UE, mini- BOT-urile ar putea oferi, Italiei gura de oxigen de care are nevoie. Specialiștii independenți ai site-ului zerohedge,com spun că: ”În raport cu economia italiană, euro este prea puternic. Dar euro ar fi subevaluat în tranzacțiile mini-BOT. Iar legea lui Gresham ne spune că valutele subevaluate sunt scoase de pe piață și depozitate (în conturi sau la saltea n.r.), în timp ce moneda supraevaluată circulă”. Ca urmare, mini-BOT-urile ar fi folosite în Italia nu neapărat în afacerile cu statul, iar guvernul ar putea să le manevreze după necesități,. De altfel, toate aceste posibilități care se deschid guvernului italian au fost analizate de „părintele” mini-BOT, economistul Claudio Borghi, unul dintre consilierii cei mai importanți ai lui Salvini. Într-o broșură intitulată "MINI BOT: Democrație și suveranitate", Borgi scrie clar că o dată ce mini-bot-urile încep să fie folosite pe scară largă în Italia, ele pot deveni o "anvelopă de rezervă care va face mult mai ușoară o posibilă revenire la moneda noastră". Cu alte cuvinte, dacă Italia va decide vreodată să părăsească moneda euro, nu va trebui să aștepte să tipărească bancnote, "în ziua schimbării, va fi suficient să declare mini-BOT-urile valută”. Să fie adoptarea mini-BOT-urile un semn că Salvini vrea să scoată Italia din zona euro și să revină la lire? Nu e sigur! Dar, dacă va fi amenințat că Italia va avea parte de soarta Greciei, nu e nici exclus. De altfe, Salvini a declarat că Italia dă Uniunii mai mult decât primește și, la o adică, țara sa nu are nevoie de nimeni și de nimic. „Dacă băiatului meu îi este foame şi îmi cere de mâncare, dar Bruxelles-ul spune- nu, Matteo, regulile UE spun că nu îţi poţi hrăni copilul, credeţi că aş respecta regulile Bruxelles-ului sau credeţi că mi-aş hrăni copilul”, Până să se concretizeze, planul lui Salvini mai are, însă, de depășit obstacolele maore din propriul guvern și, în primul rând, opoziția ministrului Economiei, Giuseppe Tria, și a premierului Giuseppe Conte. Cei doi, care au ajuns în Guvern pentru că Liga și Mișcarea 5 Stele trebuiau să-l împace cumva pe președintele Mattarella ca să poată forma noul executiv, sunt adepții unei înțelegeri cu birocrații de la Bruxelles. De altfel, Giuseppe Tria a declarat recent, încercând să liniștească pe toată lumea, că „nu există niciun studiu asupra măsurilor care vizează emiterea de mini-BOT-uri”. Să fie totul doar o cacealma a lui Salvini sau omul forte al guvernului talian e dispusă să ducă până la capăt „războiul banilor”, chiar cu riscul căderii guvernului și convocării de alegeri anticipate? E greu de spus, dar amenințarea la adresa Bruxelles-ului e uriașă. Mini-BOT- urile lui Salvini ar putea deschide cutia Pandorei, pentru că ar putea încuraja și alte țări să conteste euro pariind pe propriile monede alternative.

Codrin Stefanescu s-a DEZLANTUIT! Documentul care pune scena politica pe FOC! Ce s-a intamplat la alegeri

Pagina 1 din 2 12

Opiniile exprimate de invitații EVZ aparțin autorilor și nu reprezintă punctul de vedere al publicației