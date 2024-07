Semifinale Euro 2024. Spaniolii caută soluții pentru pericolul Mbappe

Germania. Euro 2024 a ajuns la faza semifinalelor, campionatul urmând să se încheie pe 14 iulie. În această etapă, se vor înfrunta Spania cu Franța și Olanda cu Anglia.

Meciul dintre Spania și Franța este programat pentru marți, 9 iulie, la Munchen. Până atunci, cele două echipe își stabilesc strategiile de joc și caută soluții pentru anihilarea principalelilor adversari.

Kylian Mbappe este considerat cel mai periculos jucător al Franței, în meciul cu Spania. Suporterii speră ca francezul să facă spectacol și să tranșeze lucrurile în favoarea echipei sale, ducând-o în finala Euro 2024. Iar ibericii iau în serios, pericolul, căutând soluții pentru a-l face inofensiv.

Fundaşul spaniol Marc Cucurella crede că are o soluție menită să-l oprească pe atacantul francez Mbappe. El spune că cea mai bună modalitate, pentru coechipierii săi ca să-l oprească pe adversarul francez, este unirea. Doar jucând ca o echipă, completându-se unul pe altul, crede Cucurella, vor putea să-l împiedice să-și facă jocul în semifinala Euro 2024.

„Fotbalul este un sport de echipă. Dacă ar fi unul la unu, e adevărat că ar fi complicat, dar până la urmă va depinde de noi toţi. Cred că am arătat că am fost o echipă foarte unită, am depus mult efort şi am dat totul unul pentru celălalt. Aceasta va fi cheia: să fim uniţi, să ştim ce avem de făcut în fiecare moment şi să le anihilăm contraatacurile”, a spus Cucurella la o conferinţă de presă înainte de meci.