Actualitate Euro 2024. România, cu gândul la calificarea în „optimi". Cum arată calculele înaintea meciului cu Slovacia







Euro 2024. Naționala României a pierdut, sâmbătă, jocul cu Belgia, scor 0-2, din etapa a 2-a a turneului final. Astfel, în Grupa E, toate cele patru echipe au câte 3 puncte înaintea ultimei etape. Iar clasamentul arată astfel: 1. România (3-2), 2. Belgia (2-1), 3. Slovacia (2-2), 4. Ucraina (2-4).

Cea mai simplă variantă este cea în care, miercuri, de la ora 19.00, la Frankfurt, „tricolorii” înving reprezentativa Slovaciei. În acest caz, calificarea e asigurată, iar celălalt meci, Ucraina - Belgia, ne-ar mai interesa doar pentru a vedea configurația finală a clasamentului.

Euro 2024. Cum se califică România în „optimi”

O altă variantă, despre care se discută deja foarte mult este legată de un egal „prietenos” cu slovacii. Caz în care ambele naționale ar merge în faza eliminatorie. În caz de egal în celălalt meci, Ucraina ar fi eliminată.

Există șanse de calificare chiar și cu o înfrângere în ultima etapă. Dar, pentru asta este necesar să terminăm pe locul al 3-lea al grupei. Și să fim din grupul celor 4 din 6 locuri 3 care vor merge în „optimi”. Avantajul nostru este că la ora meciului cu Slovacia vom ști configurația celorlalte grupe, cu excepția celei a Portugaliei, Turciei, Georgiei și Cehiei.

În grupa A, Scoția are 1 punct, Ungaria 0. Cele două se întâlnesc în ultima etapă, iar cu un egal între ele am fi peste ele în lupta pentru locul 3. Dacă Ungaria bate, trebuie să o facă la mai puține goluri decât am pierde noi cu Slovacia.

În grupa B, Albania și Croația au câte un punct. Albania joacă cu Spania, Croația cu Italia, deci avem nevoie ca niciuna să nu câștige pentru a fi sub noi.

Cu ochii și pe celelalte grupe

În grupa C, Slovenia și Danemarca au câte 2 puncte, Serbia are unul. Slovenia joacă cu Anglia în ultima etapă, Serbia cu Danemarca. Avem nevoie ca Serbia să nu bată Danemarca și Anglia să o bată pe Slovenia

În grupa D, Austria are 3 puncte, golaveraj +1, iar în ultima rundă joacă cu Olanda. Avem nevoie ca austriecii să piardă la o diferență de scor cel puțin egală cu noi pentru a fi sub România.

În grupa F, Cehia și Georgia au câte un punct. Cehia are meci cu Turcia, care are 3 puncte, Georgia cu Portugalia, calificată deja. Cel mai simplu ar fi ca Georgia și Cehia să nu-și câștige meciurile. Dar, am putea termina și peste Turcia, dacă ar pierde cu Cehia și ar termina pe 3. Turcia are golaveraj -1, noi avem +1, în acest moment.