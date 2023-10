Euro 2024. Edi Iordănescu, după meciul cu Andorra: Criticile mă lasă să dorm noaptea

Echipa naţională a României a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 4-0 (3-0), selecţionata Andorrei, într-un meci din grupa I de calificare la Campionatul European din 2024. Tricolorii ocupă primul loc în grupă, cu 16 puncte, cu unul mai mult decât Elveţia.

Euro 2024. Edi Iordănescu, după meciul cu Andorra: Am câştigat spirit

“Copiii au fost fabuloşi şi mărturisesc faptul că am discutat cu băieţii să jucăm şi pentru copii. Aveam mare nevoie de puncte, o presiune foarte mare. E o echipă care a încurcat mulţi adversari. Presiune e tot timpul, mai ales după opt ani de secetă.

Echipa este cu totul la alt nivel decât în Liga Naţiunilor, dar sub nivelul pe care îî doresc. Am câştigat spirit, suntem cu două jocuri înainte de final neînvinşi, sunt zece meciuri de când echipa nu a pierdut. Sunt bucuros şi mândru de băieţi. Mă bucură că avem de departe cea mai bună defensiivă din grupă. Sunt fericit şi că am reuşit să deblocăm jocul cu o fază fixă. Mă bucur pentru Ianis, pentru Florinel şi pentru Bîrligea, care e debut. Sunt elemente bune. Hai să ne bucurăm în seara asta”, a spus Iordănescu.

Edi Iordănescu: Nu mă clatin

“Sunt un antrenor muncitor şi consecvent în munca lui. Nu mă clatin. Criticile personal pe mine mă lasă să dorm noaptea. Mă deranjează când sunt critici şi jigniri la adresa jucătorilor. Atunci nu dorm noaptea. Ei dau tot ce au mai bun. Cât voi fi la echipa naţională îi voi apăra cu toată puterea”, a adăugat el.

Ianis Hagi: A fost o seară perfectă

Ianis Hagi, jcuătorul echipei naţionale a României, a fost fericit pentru golul marcat în meciul câştigat duminică, la Bucureşti, 4-0 cu Andorra, şi crede că tricolorii vor merge la turneul final al Euro 2024.

„A fost o seară perfectă! Mesajul pe care l-am transmis România te iubesc! este un mesaj scurt pe care am vrut să îl transmitem noi ca şi grup, indiferent de rezultate ne iubim ţara şi acest grup va muri pe teren pentru România. A fost un mesaj şi pentru copiii aceştia care au venit să ne suţină la ora 10 seara. Încercăm să facem şi noi ce putem pentru ei şi să-i răsplătim cum putem mai bine..

Când toată ţara este în spatele echipei naţionale nu ştiu dacă se compară vreo altă ţară cu noi. Eu am trăit lucrul ăsta în Italia, la U21. Acum datria noastră este să ne uităm în pătrăţica noastră şi să ne câştigăm noi meciurile. Am câştigat acum, dar trebuie să ne uităm şi la partea defensivă a echipei. Am primit puţine goluri. Ajungem acum la ultimele două meciuri din campanie, foarte importate, şi vrem să facem cât mai mult din ele, să facem o ţară întreagă fericită”, a declarat Ianis Hagi.