Sport Euro 2024. Cel mai înfocat fan al echipei României, ajuns vedetă în toată Europa. Reacția care i-a adus faima







Meciul cu Ucraina a fost așteptat de milioane de fani ai echipei naționale. Printre aceștia s-a numărat și Cezar Micheten, un constănțean în vârstă de 38 de ani, care a trăit din plin duelul de la Euro 2024. Reacția sa de după victorie a fost surprinsă într-o fotografie spectaculoasă. Imaginea a ajuns ulterior în toată presa din Europa.

Disputa dintre echipa României și cea a Ucrainei a fost urmărită cu sufletul la gură de fani. La Euro 2024, România a învins echipa din țara vecină cu 3-0. Reacția constănțeanului emoționat a fost surprinsă într-o fotografie.

Agentul maritim constănțean a mărturisit că a plătit 220 de euro pentru un bilet. În plus, acesta a cheltuit aproximativ 1.500 de euro pe expediția în Germania, incluzând transportul, cazarea și mâncarea. Victoria echipei României l-a emoționat profund m, dincolo de efortul depus pentru a ajunge la meci.

Fotografia sa a ajuns virală pe internet

Fanul din România a fost surprins cu lacrimi în ochi și cu pumnii strânși la gură. Imaginea a fost distribuită pe rețelele de socializare, precum și în presa din străinătate. Astfel, constănțeanul a ajuns în BBC, The Sun, Daily Mail sau Bild.

„Am plecat cu cinci amici cu mașina special pentru acest meci al echipei României. Am luat cazare în Munchen două nopți. A fost extrem de greu să găsesc bilet pentru România - Ucraina. Am aplicat de acum câteva luni de pe patru conturi pe site-ul oficial UEFA pentru a cumpăra bilete. Dar n-am fost selectat, după care am cumpărat de pe un alt site biletele. Care au fost oficial 30 euro și vândute către noi cu 220 euro bucata. Adică, de aproape opt ori mai scumpe decât prețul oficial”, a spus Cezar Micheten pentru adevarul.ro.

Euro 2024. Fanul constănțean are o dorință arzătoare

Suporterul constănțean susține că nu a simțit că îi curg lacrimile, fiind impresionat de rezultat și de atmosfera de pe stadion. După ce a ajuns vedetă în Europa, Cezar Micheten are o dorință arzătoare. Fanul înfocat visează la un tricou cu semnăturile jucătorilor din echipa națională.

„N-am realizat și nici acum nu realizez, probabil, ce a însemnat acel moment cu adevărat. O să rămână o amintire pentru mine. Cu toate că lumea mi-a spus că 100% voi rămâne la celelalte meciuri ale României și că Federația Română de Fotbal mă va ajuta în acest sens, din păcate, nu s-a întâmplat așa. Sper, totuși, să primesc un tricou cu semnăturile jucătorilor echipei naționale”, a continuat constănțeanul de 38 de ani.