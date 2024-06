Euro 2024. Belgienii răsuflă ușurați. Victoria cu România îi ține în cursa calificării

Euro 2024 a continuat sâmbătă seara, la Koln. cu partida România - Belgia, în grupa E. Diavolii roșii, așa cum sunt supranumiți fotbaliștii belgieni, s-au impus cu 2-0, rămânând în cursa pentru fazele superioare.

Domenico Tedesco, selecționerul echipei Belgiei, s-a declarat ușurat după victoria jucătorilor săi în fața României. Naționala belgiană a reușit să înscrie din debutul meciului de fotbal, asigurându-și un loc în lupta pentru calificarea în fazele superioare.

Victoriile Ucrainei și Belgiei, în faza secundă, contra Slovaciei și României, complică lucrurile în grupa E a Campionatului European. Cele patru formații au acumulat câte trei puncte și sunt despărțite doar de golaveraj. Calificarea în fazele superioare ale Euro 2024 se va decide în ultimele jocuri, pe 26 iunie. În acest context, Domenico Tedesco a afirmat că rezultatul cu România (2-0), la Koln, l-a făcut să se liniștească.

„Sunt foarte uşurat că am câştigat meciul, era foarte important să obţinem cele trei puncte şi e drept că am ratat câteva ocazii. Ar fi fost mult mai bine dacă tranşam meciul mai devreme”, a declarat Tedesco la final, citat de site-ul UEFA.

Selecționerul a analizat jocul echipei sale, apreciind că jucătorii belgieni au evoluat fantastic. El s-a arătat fericit pentru obținerea celor trei puncte și a declarat că se gândește la următorul meci.

„Am jucat cu aceeaşi structură ca în meciul cu Slovacia. Tielemans a evoluat fantastic, ca toţi ceilalţi. Suntem fericiţi că am luat aceste trei puncte şi vom vedea ce ne va aduce următorul meci. Am făcut presing avansat, am încercat să recuperăm minge cât mai sus. România încearcă să controleze jocul, nu a fost uşor contra lor, dar mentalitatea noastră a fost bun”, a mai spus tehnicianul italo-german la Euro 2024.