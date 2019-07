Liderul ALDE nu abandonează intenția de a candida la președinție și nici nu ține ca formațiunea pe care o conduce să rămână la guvernare. Mai mult, Călin Popescu Tăriceanu vorbește tot mai convins despre posibilitatea intrării Pro România la guvernare.

Nu ține să fie al doilea om în stat

Președintele liberal-democraților crede că PSD mizează pe faptul că el ține neapărat să fie președintele Senatului și că, din acest motiv, ALDE nu va ieși de la guvernare de bună voie. Tăriceanu spune că nu este chiar așa, că el poate oricând să renunțe la funcție.

„A se miza că noi vom merge până la finele mandatului în condiţiile în care anumite disfuncţionalităţi vor continua să se manifeste şi la nivel central şi la nivel local este o apreciere greşită. Ei cred că pentru noi şi pentru mine funcţia de preşedinte al Senatului e atât de importantă încât în orice condiţii vom rămâne la guvernare (…). Dacă vor să ne considere ca parteneri şi ca atare trebuie să considere şi punctul nostru de vedere pe o serie de chestiuni, bine, dacă nu, şi vor să guverneze singuri, pot să guverneze şi singuri”, a declarat Tăriceanu, duminică seara, în emisiunea Subiectiv cu Răzvan Dumitrescu, la Antena 3.

El a mai spus că președintele Klaus Iohannis a vrut să-l convingă „să intre într-o combinație” pentru a schimba m a j o r i t a t e a PSD-ALDE.

„Președintele are un nod în gât atunci când știe că funcționează majoritatea PSDALDE în Parlament. Imediat după alegeri a încercat să schimbe această majoritate, dorind să mă convingă pe mine să intru într-o combinație, alta decât cea care a rezultat din alegeri. Și ulterior au fost aceleași demersuri. Nici nu are temeiul legal pentru a răsturna această majoritate”, a afirmat liderul Senatului. Tăriceanu a adăugat că nu înțelege insistența premierului de a fi conciliantă cu Iohannis atâta timp cât președintele are o atitudine atât de ostilă față de Viorica Dăncilă.

Aritmetic, calculele cu Pro România dau greș

Președintele ALDE spune că PSD face calcule și consideră că dacă ies ei de la guvernare intră Pro România și e tot aia. Tăriceanu a explicat că partidul lui Victor Ponta are un număr mai mic de parlamentari și s-ar pierde majoritatea. În schimb, consideră că intrarea PRO România, alături de PSD și ALDE ar fi benefică.

„Asta ar însemna refacerea unei majorităţi, care în momentul de faţă există, dar ar fi şi mai puternică, şi cred că s-ar consolida, ar fi nevoie politic vorbind şi strategic, s-ar consolida această majoritate din zona de centru stânga în care evident am fi noi, PSD-ul şi PRO România”, a explicat Tăriceanu.

El a precizat că a avut discuții în acest sens cu Victor Ponta.

Rectificare cu mărirea bugetelor pentru servicii

Președintele ALDE a spus că proiectul de rectificare a bugetului pe care l-a primit conține tăieri la toate capitolele, dar creșteri la SRI, SIE și STS. „Am primit un prim proiect de modificare a bugetului pe 2019, elaborat de Ministerul de Finanţe, cu care am o mare problemă pe care i-am şi spus-o deja doamnei prim-ministru.

Sunt tăieri la toate capitolele, inclusiv investiţii, inclusiv instituţiii sau ministere importante, dar în schimb este o majorare a bugetului cu peste jumătate de miliard la instituţii precum SRI, SIE, STS şi aşa mai departe. Din nou. I-am spus doamnei prim-ministru că nici politic n-o să dea bine. cu fonduri europene care sunt vitale şi ne vin bani înapoi”, a subliniat Tăriceanu.

Politicianul a adăugat că va avea o discuție serioasă cu premierul deoarece „eu nu cred că prioritatea României este finanţarea instituţiilor de forţă în statul român”.

Păreri contradictorii

După întâlnirea de ieri, fiecare parte a dat comunicate diferite. PSD nu spune că nu taie, dar dă asigurări că sunt asigurate fondurile necesare pentru veniturile populației, referindu-ne aici la salarii și pensii (inclusiv creșterea punctului de pensie de la 1 septembrie). „Totodată, viitoarea rectificare bugetară va pune un accent deosebit pe investițiile naționale, dar și pe cele de ordin local, o prioritate majoră a Guvernului”, se arată într-un comunicat transmis de PSD. De cealaltă parte, ALDE nu agreează reducerea sumelor de la investiţii şi de la ministere de bază, precum transporturi, educaţie sau sănătate.

ALDE nu a pus punct discuțiilor și îl așteaptă pe ministrul Eugen Teodorovici să prezinte, în prima ședință a coaliției, soluții.

Te-ar putea interesa și: