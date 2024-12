Justitie Eugen Sechilă și-a schimbat discursul. Mesajul neașteptat al liderului neolegionarilor







Eugen Sechila, presupusul lider al „neolegionarilor” și apropiatul lui Călin Georgescu, a hotărât să oprească marșul spre centrul Bucureștiului, după ce a fost audiat la Poliția Bragadiru. Acesta a fost oprit în trafic și condus la audieri, în contextul unei anchete extinse desfășurate de polițiști și procurori.

Eugen Sechila oprește marșul

Investigația vizează aspecte legate de cultul și propaganda legionară, precum și instigarea la violențe, în cadrul mai multor dosare penale deschise recent. Sechila a oprit marșul și i-a rugat pe toți să fie calm. Acesta a spus că este mai bine să nu mai meargă la marș.

„Din rațiuni de prudență și pentru a nu periclita liniștea socială am fost rugat să opresc acest marș al meu către centrul Bucureștiului. Vă îndemn pe toți la calm. Eu personal voi face ce este mai bine pentru binele general și mă voi opri, nu voi mai merge acolo”, a declarat Sechila.

De ce a fost audiat Eugen Sechila

Audierea presupusului lider al „neolegionarilor” face parte dintr-o serie de anchete lansate de autoritățile române după ce mai multe persoane, inclusiv Sechila, au fost implicate în organizarea de tabere paramilitare și activități asociate cu mișcările extremiste, inclusiv cele legate de simbolistica neo-legionară.

Apropiatul lui Călin Georgescu, ridicat de poliție

Sechila este apropiat de candidatul independent Călin Georgescu. Acesta l-a însoțit inclusiv la interviul acordat recent pentru Gândul, cât și pentru promovarea unui program de pregătire militară în licee. El a fost ridicat de poliție din trafic.

„Am fost ridicat din trafic datorită unei intenții pe care am avut-o să dau o explicație într-un video față de linșajul mediatic la care am fost supus eu și familia mea. Am vrut să comunic într-un mesaj video ce mi se întâmplă după care am anunțat că voi face apel la instituții. Suntem sub asediul minciunilor și calomniilor. Eu sunt făcut rusofil, neolegionar, șeful mișcării că fac tabere paramilitare pentru copii de 13 ani.... fac niște tabere care se aseamănă cu cele de cercetași. O să mă sfătuiesc cu avocații, nu este domeniul meu, eu fac tot ce este necesar.

Au vrut să facă o asociere cu gruparea lui Horațiu Potra. Eu pot vorbi doar ce fac eu și am dat o declarație. M-au dus la circa de poliție din Bragadiru, după ce mi-am schimbat decizia, inițial voiam să o fac într-un loc public, aveam intenția să merg să vorbesc cu duhovnicul meu, eram tulburat”, a spus Eugen Sechila, la Realitatea PLUS.