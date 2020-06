Astfel, legea votată marți interzice în școli „activitățile în vederea răspândirii teoriei sau opiniei identității de gen, înțeleasă ca teoria sau opinia că genul este un concept diferit de sexul biologic și că cele două nu sunt întotdeauna aceleași”.

Proiectul de lege a fost inițiat de senatorii PMP Lungu Vasile-Cristian și Pașcan Emil-Marius, iar amendamentul referitor la identitatea de gen îi aparține lui Vasile Cristian Lungu, absolvent al Seminarului Teologic din Zalău și licențiat apoi în Psihologie Specială în SUA, la Loyola University.

Concret, proiectul votat astăzi prevede că articolul 7 din Legea educației se modifică, la aliniatul (1), prin adăugarea următoarelor prevederi:

Art. 7 – (1) În unitățile, în instituțiile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale, inclusiv în unitățile care oferă educație extrașcolară, sunt interzise: (…)

e) activitățile în vederea răspândirii teoriei sau opiniei identității de gen, înțeleasă ca teoria sau opinia că genul este un concept diferit de sexul biologic și că cele două nu sunt întotdeauna aceleași.

Proiectul a trecut cu 81 voturi de voturi „pentru”, 22 „împotrivă” și 27 de abțineri. UDMR a votat împotrivă.

Avertismentul lansat de Vlad Alexandrescu:

„Conceptul de gen permite o educație atentă la diferențe, la sensibilitățile fiecărui copil, la posibilitatea lui de a se regăsi într-o societate inclusivă, în care orice specificitate este recunoscută ca o trăsătură și nu ca o dizabilitate. Ce va aduce nou această lege? Va fi interzisă în toate școlile și spațiile destinate educației orice referire la conceptul de gen înțeles altfel decât ca sexul natural. Fetele vor fi îndemnate să se joace cu păpușile, să tricoteze și să accepte insistențele băieților. Băieții se vor juca doar cu mașinuțe, fotbal în curtea școlii și vor face avansuri fetelor. La limită, e în natura ‘sexului slab’ să se lase dominat de ‘sexul tare’, iar violul nu va fi văzut decât ca o exagerare a dispozițiilor ‘naturale’.

Vor fi interzise, împotriva autonomiei universitare, cursurile despre identitatea de gen și egalitatea de șanse. Domeniile universitare care oferă studii de gen, masterate specializate vor fi desființate. Persoanele pregătite pentru a ocupa poziții de expert în egalitatea de șanse vor deveni suspecte și va trebui să se recalifice.

Literatura științifică ce definește și folosește termenul de gen va fi interzisă. Cercetările științifice despre gen făcute de marile universități din străinătate vor fi confiscate. Accesul la cunoaștere al elevilor și studenților va fi blocat.

România se aliniază unor poziții promovate de Ungaria lui Viktor Orban și de Polonia, devenind un regim în care s-a introdus poliția gândirii. Contravenim astfel obligațiilor asumate de Romania prin Convenția ONU privind drepturile copilului si prin Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW), Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.

Încălcăm grav legislația antidiscriminare (inclusiv pe criteriul orientării sexuale, privind persoanele LGBT) și legislația egalității de gen, ambele fiind obligații legale ale României la aderarea la Uniunea Europeană.

E bine să aflăm și că România are în executare la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei 4 hotărâri recente prin care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat România pentru că nu își protejează femeile și copiii împotriva violului (M.G.C. c. ROM (2016), I.C. c. ROM (2016), E.B c. ROM (2019), E.B c. ROM (2019)).

Cât va trebui să plătim noi ca cetățeni și femeile și copiii noștri pentru fuga de responsabilitate și nepăsarea decidenților care îi fac complici cu agresorii?”, notează edupedu.ro.