Lumea filmului este în doliu după ce Barbara Jefford, una dintre cele mai cunoscute actriţe britanice de teatru şi film, a murit la vârsta de 90 de ani, scrie BBC.

De-a lungul celor 70 de ani de activitate, Barbara Jefford a jucat pentru Royal Shakespeare Company, National Theatre şi The Old Vic

Aceasta a apărut şi în producţii de televiziune şi cinematografice precum „The Saint” (1997), regizat de Phillip Noyce, „The Ninth Gate” (1999) al lui Roman Polanski şi „Philomena” (2013) al lui Stephen Frears.

În 1968, a primit un trofeu BAFTA pentru interpretarea din „Ulysses”.

Prin intermediul unui mesaj publicat pe rețele sociale, United Agents a transmis: „Pe parcursul unei extraordinare cariere de 70 de ani, Barbara a onorat ecranul, în cadrul televiziunii şi filmului, dar pe scenă se simţea cu adevărat acasă”.

Amintim că joi, actrița Dame Diana Rigg, cunoscută pentru rolurile jucate în „The Avengers” și „Game of Thrones”, a murit joi la vârsta de 82 de ani, scrie Coventrytelegraph.

A jucat rolul Emmei Peel în serialul TV The Avengers, rolul contesei Tesera di Vicenzo, soția lui James Bond, în filmul „On her Majestys Secret Service”, iar cel care i-a adus cea mai mare faimă a fost rolul din Game of Thrones, unde a interpretat-o pe Olenna Tyrell.

Actrița a avut însă și o carieră în teatru, jucând rolul principal în opera Medea, atât la Londra, cât și în New Yorl. Pentru acest rol a câștigat premiul pentru Cea mai bună actriță într-o piesă de teatru în 1994.

Într-o declarație, agentul ei Simon Beresford spune: „Cu tristețe în suflet vă anunțăm că Dame Diana Rigg a murit liniștită în această dimineață.

„Se afla acasă, alături de familia ei, care a cerut în mod special liniște și pace în aceste timpuri grele. Dame Diana a fost un reper major atât în teatru cât și în filme, dar și în televiziune”. a mai spus agentul ei, Simon Beresford.

„A primit mai multe premii Bafta, Emmy, Tony și Evening Standard pentru interpretările ei de pe scenă și ecrane”, a maia dăugat acesta.

„Dame Diana a fost un membru al profesiei sale foarte apreciat și iubit de către colegi, o forță a naturii care și-a iubit extrem de mult meseria, dar și colegii de platou. Tuturor ne va fi dor de ea”.