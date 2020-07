Majoritatea oamenilor consideră că în topul alimentelor sănătoase se află peștele. O carne mult mai sănătoasă decât cea de porc, pui sau oaie. Cu atât mai mult crește încrederea consumatorilor, atunci când vine vorba despre somon, un pește care, teoretic, are mai multe calități: Nu are oase, este gustos și nu are grăsime.

Cererea mare de somon a dus și la dezvoltarea multor afaceri de profil, cum ar fi crescătoriile de profil. Un norvegian, ecologist și fondator al Societății Norvegiene pentru Ocrotirea Naturii, a vorbit despre deficiențele pe care le are somonul de crescătorie. În Norvegia există o pandemie care a cuprins întreaga comunitate de somon, iar boala s-a întins, spune Kurt Oddekalvom.

În Norvegia, situația privind cultivarea peştelui este catastrofală. La o fermă atât de mică creşte un număr atât de mare de peşte, două milioane de unităţi de somon. Peștele se îmbolnăveşte, e vorba de aproape o pandemie: necroza pancreatică și anemia infecțioasă a somonului a capturat toată Norvegia. Însă, acest lucru nu este spus consumatorilor”, a anunțat Kurt Oddekalvom.

Norvegianul consideră că somonul din țara sa este cel mai toxic aliment din întreaga lume și explică unde apar problemele.

„Muncitorii de la crescătorii trebuie să poarte măști și costume de protecție, ca să nu fie afectaţi de substanțele chimice destinate curăţării rezervoarelor de apă de paraziți. Astfel, somonul se îmbibă cu aceste produse chimice, ceea ce ar putea ameninţa sănătatea consumatorului. Somonul norvegian este cel mai toxic aliment din lume, şi asta în condiţiile în care industria pescuitului ocupă al doilea loc după venituri în Norvegia.”

Afirmațiile lui Oddekalvom au stârnit mare vâlvă, mai ales că Norvegia este o mare exportatoare de somon. Ideile sale sunt susținute de de toxicologul francez Jerome Ryuzzen.

„Într-adevăr, gradul de contaminare a somonului a crescut foarte mult. Este de cinci ori mai nociv și toxic decât orice alte produse. Aceste toxine ar trebui să fie evitate în consum, pentru a reduce riscul de expunere a organismului.”