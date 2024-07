Eșec inexplicabil. Atentatorul la viața lui Trump, reperat cu două ore înainte de a trage. Dovezi foto

Mesajele text schimbate pe un chat de membrii forțelor de ordine dezvăluie că lunetiştii din poliţie l-au reperat pe Thomas Matthew Crooks la locul de desfășurare a mitingului fostului preşedinte Donald Trump din 13 iulie la Butler, Pennsylvania, cu aproape două ore înainte ca acesta să deschidă focul.

Senatorul Republican de Iowa, Chuck Grassley, a publicat mai multe mesaje text trimise de un lunetist de la Biroului Șerifului din Beaver, care arată faptul că l-a observat pe Crooks, acționând suspect în apropierea locului de desfășurare a mitingului, la ora locală 4:26 p.m., cu o oră și 45 de minute înainte ca acesta să tragă asupra lui Donald Trump, la 18:11.

The overwhelming response Ive heard since launching my investigation of Trump rally security failures is "THANK U" 4being transparent Ive released ALL the records+footage Ive received so far Fed govt needs 2 catch up The American ppl deserve HONESTY & openness from their govt

— Chuck Grassley (@ChuckGrassley) July 29, 2024