EVZ Special Erorile din sondaje și ascensiunea neașteptată a lui Călin Georgescu. Ce s-a întâmplat cu două zile înainte de alegeri







În cadrul podcastului „Hai Live cu Turcescu” de pe canalul de YouTube „HAI România”, Dan Andronic, Robert Turcescu, Mirel Palada și Mirel Curea au analizat pe larg situația politică actuală, aducând în discuție argumente și perspective diverse.

Un subiect atent dezbătut a fost cel legat de sondaje, dar și de unde Elena Lasconi va reuși să obțină voturile necesare pe data de 8 decembrie.

Mirel Palada, despre erorile altor sondaje

Robert Turcescu i-a adresat o întrebare directă sociologului Mirel Palada, rugându-l să explice cum va reuși Elena Lasconi să aduce suficiente voturi în turul II.

Astfel, Mirel Palada i-a răspuns scurt și la obiect: „Păi este simplu, în trei cuvinte simple. De la securitate.”

Însă, Mirel Palada a dorit să precizeze și care a fost situația cu sondajele de opinie apărute înainte de alegeri și de ce au fost atât de departe de adevăr.

„În primul rând, sondajele noastre au fost cele mai apropiate de realitate. Am fost singuri care am avut curajul să spunem adevărul. Ne-a ieșit o diferență de două puncte procentuale între cei trei: Ciolacu, Lasconi și Georgescu. Spre deosebire de ceilalți care au dat-o de gard și care nu au văzut această situație strânsă. Nu uitați că Ciolacu a pierdut în fața lui Lasconi la vestitul procent de 0,03%, la 2.700 de voturi. Deci, noi am fost farmacie, ca de obicei. Noi în general suntem farmacie și spunem lucrurile în mod corect.

Întrebat de către Dan Andronic despre erorile celorlalți, Mirel Palada a precizat: „Este foarte posibil să aibă o metodologie greșită. Ei nu au ținut cont de voturile din străinătate. Au spus acest lucru. Noi am avut o ipoteză, un pic greșit într-adevăr. Noi am crezut că Georgescu ia mai puțin și Simion mai mult. Drept pentru care ne-a și ieșit Simion puțin mai sus. Dar, în rest, am fost convinși că Ciolacu nu ia deloc, am fost convinși că Lasconi ia mai mult și i se ridică scorul, deci am avut niște predicții foarte precise.”

Calculul pentru turul II

De asemenea, Dan Andronic a precizat despre apariția lui Călin Georgescu în sondaje cu aproximativ o săptămână înainte de alegeri. Astfel, curiozitate sa, pe care i-a adresat-o lui Mirel Palada a fost de ce Georgescu nu a apărut până atunci.

„Noi am măsurat valuri zilnice, de duminica trecută, cu o săptămână înainte de alegeri am tot măsurat. Iar de vineri, Călin Georgescu a început să urce rapid în sondaje” a menționat Palada.

Întorcându-se la problema voturilor din turul II pentru Elena Lasconi, Mirel Palada a precizat. „Am făcut un calcul, niște ipoteze pe votul din turul I, cum vor vota votanții lui Ciolacu sau ai lui Simion. Am analizat și votul din străinătate. Am făcut o ipoteză asupra creșterii votului în străinătate și am luat o ipoteză foarte precaută. Le-am adunat și mi-a ieșit că Georgescu este cu 1,4 milioane de voturi în fața Elenei Lasconi, astăzi. Ar fi unde în jurul valorii 60%-40%.”

