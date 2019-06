Erdogan în faţa unei alegeri cruciale. Acordurile militare Turcia-Rusia îl înfurie pe Trump

Ankara face parte din NATO, are dialoguri cu Occidentul şi visează la intrarea în Uniunea Europeană, dar în acelaşi timp flirtează cu aceia pe care-i consideră duşmani, în special cu Rusia şi are politica islamismului cel mai radical. Iar în acest context Trump nu are linişte.





