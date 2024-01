Erdogan a scos lumea în stradă de Anul Nou. Protestatarii scandau: Moarte Israelului. Video

Erdogan a scos lumea în stradă. În timp ce petrecăreții din întreaga lume sărbătoreau noul an, demonstranții pro-palestinieni au ieșit în stradă, protestând împotriva războiului Israel-Hamas.

Mitingul, convocat de o fundație care îl numără printre membrii săi pe Bilal Erdogan, fiul președintelui Turciei Recep Tayyip Erdogan, a început după ce mulțimile au făcut rugăciunile de dimineață la moscheile emblematice din Istanbul.

Erdogan nu are liniştie nici în ziua de Anul Nou. Un miting de câteva zeci de mii de persoane – printre care şi unul dintre fiii preşedintelui turc, considerat un potenţial succesor al său – s-a întins luni peste şi în jurul podului Galata din Istanbul pentru a denunţa terorismul PKK şi al Israelului şi pentru a-i susţine pe palestinienii din Gaza.

Potrivit agenţiei oficiale Anadolu, citată de posturile de televiziune, sute de mii de manifestanţi au răspuns în această primă zi a anului la apelul unei platforme de peste 300 de organizaţii şi asociaţii de a se aduna sub sloganul: Alături de martirii noştri, sprijin pentru Palestina, blestem pentru Israel.

La sfârşitul lunii decembrie, armata turcă a pierdut 12 soldaţi în două atacuri separate atribuite Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) în nordul Irakului.

De la începutul conflictului dintre Israel şi Hamas, şeful statului turc, Recep Tayyip Erdogan, un susţinător tradiţional al cauzei palestiniene, şi-a intensificat invectivele împotriva Israelului, denunţând sprijinul Statelor Unite pentru guvernul israelian.

Mulţimea compactă, purtând steaguri turceşti şi palestiniene, a început să se îndrepte încă înainte de răsărit spre podul Galata, care traversează Bosforul, şi s-a revărsat de asemenea de-a lungul părţii europene a Istanbulului, scandând „Moarte Israelului”, „Afară din Palestina” şi „Dumnezeu este mare”.

Duminică, o mică armată de mii de ofițeri de poliție a lucrat pentru a menține New York-ul în siguranță. Au fost proteste aproape zilnice declanșate de războiul Israel-Hamas.

Mii de oameni au mărșăluit prin oraș duminică cerând o încetare a focului și scandând „De la râu la mare, Palestina va fi liberă”, a informat presa locală.

