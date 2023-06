Erdogan face o mutare neașteptată. O femeie devine șefa Băncii Centrale din Turcia

Hafize Gaye Erkan, cu experiență la First Republic Bank și Goldman Sachs, susține o abordare conservatoare în ceea ce privește politica financiară, inclusiv creșterea ratei dobânzii pentru a combate inflația. Aceasta o face prima femeie care preia conducerea Băncii Centrale a Turciei și aduce o perspectivă nouă asupra ortodoxiei financiare.

După obținerea unui doctorat la prestigioasa universitate americană Princeton, Hafize Gaye Erkan și-a petrecut opt ani la First Republic Bank, unde a avansat până la poziția de CEO. Ulterior, a lucrat timp de nouă ani la Goldman Sachs, consolidându-și expertiza în domeniul financiar.

