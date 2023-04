Erdogan a scăpat de gastroenterită. Președintele Turciei a reapărut în public, îmbrăcat în geacă de pilot

Timp de patru zile, Erdogan și-a anulat toate mitingurile electorale din campania electorală privind alegerile prezidențiale, care vor avea loc peste două săptămâni.

Președintele turc a vorbit cu alegătorii doar prin sistem online, acest lucru provocând mai multe zvonuri legate de starea de sănătate a acestuia.

Medicii au explicat că un virus intestinal, la un om în vârstă de 69 de ani, îi poate afecta grav starea de sănătate, din acest motiv fiind luată decizia internării de urgență a președintelui Erdogan.

În cursul zilei de sâmbătă, președintele Turciei a participat la Salonul Aeronautic Teknofest, care are loc pe Aeroportul Ataturk, din Istanbul. Aici, Erdogan a venit îmbrăcat într-un geacă roșie, de pilot, la fel ca tot staful său, și a admirat dronele și produsele industriei militare din Turcia.

Vizibil slăbit, liderul turc a fost încadrat foarte strâns de celelalte persoane aflate pe scenă. La un moment dat, chiar s-a sprijinit de unul dintre cei prezenți.

Turkish President Erdogan speaking at Teknofest says Azerbaijani President Aliyev promised construction of 1,000 houses in epicentre of #TurkiyeQuakes Kahramanmaras province pic.twitter.com/abrkCtjdNl

— TRT World (@trtworld) April 29, 2023