Socrul Rominei Gingașu, lovit de o tragedie care l-a marcat pe viață. A construit imperiul Ferrari, dar a fost nefericit

Enzo Ferrari, creatorul celei mai dorite mașini sport din lume, a fost căsătorit timp ce 55 de ani cu Laura Domenica Garello, femeia alături de care l-a avut pe Dino Ferrari. Acesta a murit la doar 24 de ani din cauza unei boli rare, iar relația dintre miliardar și mama copilului a început să se destrame.

Patronul Ferrari era cunoscut pentru relațiile extraconjugale pe care le avea cu personalul feminin care lucra la fabrica deținută de el în Modena. El ar fi încercat să o cucerească și pe iubita lui Luigi Musso, pilotul care a murit la vârsta de 33 de ani în Marele Premiu al Franței în 1958. Fiamma Breschi a povestit că Enzo o zăpăcea cu mesajele și că încerca să o convingă să fie cu el cu orice preț.

Enzo Ferrari și pasiunea pentru femei

„A început să mă dorească. La început a făcut aluzie la asta, dar mai târziu a fost foarte clar. Mi-a spus că nu își poate imagina viața fără mine. L-am refuzat, dar mi-a tot scris despre pasiunea pe care îl consumă pentru mine. Asta a durat ani de zile”, dezvăluia Fiamma Breschi.

Acesta a fost căsătorit din 1923 până în 1978 cu Laura Domenica Garello. Celebrul creator de mașini sport a avut și doi băieți: Piero Ferrari (78 de ani), fiul nelegitim care deține acum 10% din acțiunile Ferrari pe care Enzo l-a avut cu amanta sa Lina, și Dino Ferrari, cel care a decedat la vârsta de 24 de ani din cauza unei boli rare.

Enzo a murit pe 14 august 1988, la 90 de ani, în Modena, Italia, iar trupul său a fost îngropat în cimitirul „San Cataldo”. După decesul acestuia, Piero Ferrari, care a fost făcut cu amanta, a primit o cotă de zece la sută din compania Ferrari și a devenit vicepreședintele companiei.

Fiul nelegitim al lui Enzo Ferrari, căsătorit cu o româncă

Piero Ferrari, cu o avere estimată la 4,5 miliarde de dolari,este căsătorit cu Romina Gingașu, o româncă mult mai tânără decât el. Fiul nelegitim al lui Enzo Ferrari și-a unit destinele cu șatena din București în Capri, după ce afaceristul a divorțat de Floriana Nalin, cea cu care a stat timp de aproape 50 de ani și cu care are un copil.

Piero Ferrari și Romina s-au cunoscut în 2016, la locul de muncă, după ce românca a încercat să îi vândă un avion miliardarului. Acesta a povestit că soția lui este una dintre cele mai inteligente și amuzante femei pe care le-a cunoscut.

„Ne-am cunoscut dintr-o coincidenţă. A încercat timp de şase luni să-mi vândă un avion, dar la final am ieşit la cină şi am început o relaţie. Am refuzat, nu am cumpărat avionul. Este inteligentă, energică şi amuzantă. Are totul. E o femeie tânără, foarte isteaţă”, mărturiseşte Piero Ferrari.

Cum a început scandalul dintre Ferrari și Lamborghini

Nu este un secret că Ferrari și Lamborghini au fost mereu companii rivale, dar puțini știu cum s-a ajuns la asta. Totul a început pe când italianul Ferruccio Lamborghini, un întreprinzător mic care fabrica tractoare, și-a cumpărat un Ferrari 250 GTO. Nemulțumit că, după un timp, ambreiajul nu funcționa așa cum își dorea, acesta ar fi mers în anul 1958 în audiență la Enzo Ferrari.

Tatăl lui Piero Ferrari i-a răspuns cu aroganță lui Lamborghini. „Problema nu e la mașină, ci la șofer. Un tractorist nu cred că știe cum să conducă un Ferrari. Poți să-ți vezi în continuare de tractoarele tale!”, i-ar fi spus Ferrari.

Acest răspuns l-a scos din minți pe Ferruccio Lamborghini, care în 1963 a decis să pună bazele companiei „Lamborghini Automobili SpA” cu scopul de a construi o mașină mai bună decât a omului care l-a tratat cu dispreț.

Primul model fabricat a fost 350 GTV, cu motor V-12. Acesta atingea viteza maximă de 280 de km/h. Urmașul lui 350 GTV a fost Miura.