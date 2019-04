Enrique Iglesias cântă, în premieră, la Cluj

Cântăreţul latino Enrique Iglesias va concerta pentru prima dată la Cluj, pe 29 octombrie, în cadrul turneului său "All the hits LIVE".





"Îndrăgitul cântăreţ latino Enrique Iglesias va concerta pentru prima dată în oraşul din inima Transilvaniei, pe 29 octombrie 2019, la BT Arena, începând cu ora 20,00. Concertul de la Cluj face parte din turneul "All the hits LIVE", un show gândit să impresioneze publicul din toate punctele de vedere. Proiecţii video, lumini şi efecte speciale impresionante vor face ca acest concert să fie o experienţă greu de egalat pentru toţi cei prezenţi", se arată într-un comunicat transmis, vineri, de organizatori.

Printre altele, el va cânta piesele sale "Bailamos", "Rhythm Divine", "Be With You", "Duele El Corazon", "Subeme La Radio", "El Bańo", "Move To Miami" sau "I Do not Dance (Without You)".

În cadrul turneului "All the hits LIVE", Enrique Iglesias a mai susţinut până acum concerte în Praga, Budapesta, Ljubljana, Oslo, Atena, Copenhaga, Lisabona şi Kiev.

Mircea Badea, mesaj suburban la adresa lui Augustin Lazar: Javra dracului!

Pagina 1 din 1