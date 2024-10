Social „ENESCU, jupuit de viu”, câștigător la categoria „Cea mai bună muzică originală de film” la ISFMF, Croația







„ENESCU, jupuit de viu” este primul film artistic despre George Enescu, care a câștigat marele premiu la categoria „Cea mai bună muzică originală de film”, în frunte cu Sebastian Androne-Nakanishi, compozitorul muzicii originale din film.

„ENESCU, jupuit de viu”, marele câștigător în Croația

Gala de decernare a premiilor a avut loc în data de 12 octombrie în Samobor și a reunit mai mulți specialiști în domeniu, nume mari care au inovat industria de sunet în cinematografie, printre care și Mark Ulano, renumit inginer de sunet american multiplu premiat de Academia Americană de Film (Premiile Oscar) pentru filme de referință, precum Titanic, Inglorious Basterds, Ad Astra și Once Upon a Time in Hollywood. La festivalul din Croația, acesta a obținut premiul Best sound mixer pentru filmul Oppenheimer.

ENESCU, jupuit de viu. Sursa foto: Facebook

Premiul este o recunoaștere majoră, având în vedere competiția acerbă din cadrul festivalului.

Publicul românesc va avea ocazia să vizioneze în premieră acest film mult așteptat începând cu luna noiembrie, în prezența regizorului și a unor membri ai echipei, beneficiind astfel de o experiență cinematografică unică.

Distribuție remarcabilă în film

Filmul beneficiază de o distribuție remarcabilă, cu Mircea Dragoman în rolul lui George Enescu și Theodora Sandu în rolul Prințesei Maruca, alături de actori cunoscuți precum Cezara Dafinescu, Manuela Hărăbor, Adrian Titieni, Cristian Sofron, Kira Hagi, Pavel Ulici, Filip Ristovski, Erica Moldovan, Codrin Dănilă și regretatul Constantin Codrescu. Costumele sunt create de italianul Stefano Nicolao, celebru pentru munca sa la producții premiate cu Oscar.

Pe 26 octombrie urmează premiera mondială în cadrul prestigiosului Festival Internațional de Film ARPA, la Harmony Gold Theatre pe Sunset Boulevard în Los Angeles.

„Enescu, jupuit de viu” va avea 30 de proiecții de gală în toată țara

Filmul „Enescu, jupuit de viu” este singurul film românesc din selecția oficială ARPA, un festival cu tradiție de aproape 3 decenii, printre cele mai vechi și importante festivaluri internaționale pentru film independent.

„Enescu, jupuit de viu” va fi lansat în cadrul a peste 30 de proiecții de gală în toată țara, debutând pe 2 și 3 noiembrie la Iași, 4 noiembrie la Opera Națională din București, 5 noiembrie la Ploiești și 6 noiembrie la Constanța, aceste prime date fiind deja sold out.