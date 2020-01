În urma ultimelor zvonuri apărute în mediul online, conform cărora Alexia Eram, fiica Andreei Esca, ar fi însărcinată, aceasta s-a decis să vorbească deschis despre „sarcina” ei, scrie RomaniaTV.

„Toată lumea a lăsat comentarii cum că Alexia este însărcinată. Ne-am îngrășat. Eu am luat 10 kilograme, iar Alexia undeva pe lângă. Nu e problemă, că ne apucăm de sală. Nu, nu este însărcinată”, a spus Mario Fresh.

„Nu, nu sunt însărcinată. Eu doar m-am îngrășat puțin. Dacă va fi ceva să fiți siguri că veți afla de la mine, dar nu se va întâmpla în viitorul apropiat. Poate se va întâmpla peste câțiva ani buni”, a precizat şi Alexia Eram.

„De când mă știu, am vrut să am copii. Când eram mică, voiam șapte. Acum vreau doi, cred că sunt suficienți. Copiii își urmează părinții când vine vorba despre cum să își alcătuiască familia. Deci, da, cred că aș vrea să devin mamă cam la aceeași vârstă ca tine, poate puțin mai repede, ca să am doi copii până în 30 de ani”, a declarat Alexia Eram în cadrul unui interviu

