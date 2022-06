Emma Răducanu conduce o mașină extrem de ieftină. Tenismena „este mândra posesoare a unei Dacia Sandero”

Emma Răducanu, locul 11 WTA, este imaginea Porsche, dar și-a achiziționat una dintre cele mai ieftine mașini, o Dacia Sandero. Tenismena, în vârstă de 19 ani, a fost văzută la volanul automobilului chiar în momentele în care se pregătea pentru turneul de la Wimbledon.

„Deşi are destui bani ca să îşi cumpere orice maşină doreşte, campioana de la US Open Emma Răducanu este mândra posesoare a unei Dacia Sandero de cinci ani. Ea a fost văzută îmbrăcată în ţinută de sală în timp ce se urca în una dintre cele mai ieftine maşini din Marea Britanie”, a precizat Daily Mail.

În această săptămână, Răducanu a devenit ambasador Porsche şi a dezvăluit că își dorește enorm un Porsche 911, dar momentan se mulțumește cu o Dacia.

„Îmi amintesc că antrenorul meu avea un 911 când eram mică. De fiecare dată când veneam la antrenament, vedeam maşina lui Porsche şi visam că într-o zi voi fi la volanul Porsche-ului meu”, a afirmat ea.

Emma Răducanu a obţinut un premiu de aproximativ 1,8 milioane de lire sterline din câştigarea US Open, bani cu care şi-ar permite să cumpere 20 de Porsche 911 noi, a subliniat jurnalul englez.

Conform site-ului WTA, Răducanu a câștigat premii de 3.287.787 de dolari.

Cariera Emmei Răducanu

În urmă cu doar câteva luni, sportiva a trecut prin momente dificile. După ce s-a auzit că va renunța la tenis, jucătoarea a vrut să le explice fanilor cum stă situația.

„Vreau să fiu în joc cât mai mult timp posibil. Am doar 19 ani. Abia am intrat în circuit și vreau să fiu în joc până la 30 de ani. Asta arată că nu trebuie să fi preocupat exclusiv de tenis. Cred că partea de educație a ajutat foarte mult. Cunosc o mulțime de jucători care au renunțat la școală la 12 sau 13 ani. Se antrenează prea mult și se aleg cu accidentări. Când ești atât de tânăr, nu este sănătos să te antrenezi atâtea ore”, a declarat Emma Răducanu.

Emma are și alte pasiuni pe lângă tenis: „Cred că faptul că am fost la școală mi-a ținut mintea ocupată. Mi-a deschis perspective spre partea intelectuală a tenisului, pentru că simt că îmi place să-mi folosesc mai mult creierul. Îmi place foarte mult sportul cu motor, așa că atunci când am timp liber, ceea ce este destul de rar, încerc să petrec timp cu familia și prietenii mei, să recuperez timpul pierdut, urmărind mereu cursele. În acest moment, tot ce mă interesează este să termin întreg sezonul. Chiar dacă am pierdut mai devreme în fiecare turneu,simt că nu mă afectează cu adevărat, pentru că îmi place provocarea de a fi doborât și de a încerca să urc din nou acolo sus,” a mai spus Emma Răducanu.