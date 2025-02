Emma de la ZU și Tavi Colen s-au căsătorit în secret, după 16 ani de relație

Monden Emma de la ZU și Tavi Colen s-au căsătorit în secret, după 16 ani de relație







Tavi Colen și Emma Ștefan (cunoscută în showbiz drept Emma de la ZU) formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc, fiind împreună de 16 ani.

Tavi Colen și Emma de la ZU, căsătorie în mare secret după 16 ani de relație

Deși există o diferență de vârstă de 20 de ani între ei, aceștia au reușit să depășească toate obstacolele și să rămână uniți, chiar și atunci când relația lor nu era susținută de toată lumea. Timp de mulți ani, cei doi au încercat să își păstreze viața personală în discreție, iar acest lucru le-a oferit o stabilitate în viața de cuplu.

Tavi Colen dezvăluie căsătoria: „Emma nu e logodnica, ea e soția mea!”

Recent, în cadrul unui interviu exclusiv, Tavi Colen a dezvăluit că el și Emma sunt deja căsătoriți civil și religios, deși au ales să țină totul secret.

Emma nu e logodnica, ea e soția mea! Am făcut și cununia religioasă, și pe cea civilă. E secretul nostru când a fost. Vreți să vă spunem chiar tot?! Nu e chiar secret, dar e lumea noastră, universul nostru, e treaba noastră asta. De Dragobete, am surprins-o foarte frumos, prin muncă.Cu alte cuvinte, am pus-o la treabă, am avut de cântat, și mai avem și de 1 și de 8 martie. Ea cred că cel mai bine ea se simte pe scenă. Mă bucur foarte mult pentru ea că a evoluat foarte mult, e muncitoare, a luat lecții de canto. Și personal s-a dezvoltat foarte mult, a evoluat muzical și spiritual foarte bine. Sunt mândru de ea! Lucrăm la niște piese de dragoste împreună. Ce-mi lipsește mie la acest moment e liniștea”, a declarat Tavi Colen, în exclusivitate pentru Click!TV.

„Familia mea este acum într-un echilibru senzațional”

Tavi Colen este un bărbat împlinit, cu o familie stabilă. Deși are un fiu de 17 ani dintr-o căsnicie anterioară, Emma l-a crescut pe acesta ca pe propriul său copil, având o relație deosebită cu el. Artistul este extrem de mândru de familia sa și de evoluția fiului său, care joacă la juniorii echipei Rapid. „Fi-miu este senzațional, este atacantul echipei Rapid. Aș vrea să nu schimb nimic din ce trăim acum”, a adăugat Tavi Colen, referindu-se la echilibrul perfect pe care îl are în prezent cu soția și fiul său.