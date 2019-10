Evenimentul zilei îi prezintă, astăzi, pe șefii de campanie ai lui Mircea Diaconu și Dan Barna. Dacă în jurul lui Diaconu, candidat independent, este pustiu, pe prezidențiabilul Alianței USR PLUS îl consiliază toată lumea, de cele mai multe ori, în defavoarea lui.

Actorul și sălbăticia campaniei

Mircea Diaconu a povestit, ieri, pentru EVZ, cum se pregătește să intre în campania electorală care, oficial, începe sâmbătă. Pentru el, luni, că „sâmbătă, duminică nu se lucrează”. Pe lângă ALDE și Pro România, Mircea Diaconu mai este susținut și de Partidul Neoliberal, însă prezidențiabilul nu are un șef de campanie.

„Stilul meu este altul, nu vreau campanie pe model clasic. Mi-a trebuit mult timp să îi lămuresc că nu vreau scheme americane, cu stegulețe, adunări, șepcuțe. Nu vreau nici alte scheme. Eu sunt „Un om” și așa îmi fac campania. Am zis să nu-mi pună afișe de-alea mari în precampanie, dar tot au pus, de capul lor, vreo 4 prin țară. Tot despre afișe, încerc să-i conving că nu vreau să-mi văd chipul lăfăindu-se pe toată suprafața.

Eu vreau imagini sugestive și undeva, acolo într-un colț, și eu. Și pe afiș să scrie atât: „Un om”. Diaconu a spus că are 2 asistenți și asta este toată echipa lui. Întrebat dacă crede în sondajul care îl plasează pe locul doi, a râs și a spus că nu se îmbată cu apă rece, cu niciun fel de apă. Legat de faptul că nu se mai bucură de mediatizare, ca atunci când a candidat și a câștigat la euroalegeri, Diaconu a spus că „cine te laudă, nu te ridică” și consideră că televiziunile care l-au acuzat de diverse lucruri i-au adus mai multe voturi decât postul care i-a făcut campanie.

Spune că nu are bani și își face campanie cu banii lui, care îi vor fi rambursați de AEP. L-am atenționat că îi vor fi rambursați cu condiția să obțină 3 la sută la alegeri. A tăcut puțin și apoi a exclamat: „Cum să nu fac! 3 la sută fac sigur”. În final, a spus că el are probleme cu turul unu, că în turul doi va fi mai greu, dar „în turul trei, care e de 5 ani, sigur va fi cumplit de greu”.

La alegerile interne i-a ajutat Zeus

Șeful de campanie al candidatului USR PLUS este deputatul Cătălin Drula, cel care l-a manevrat pe Zeus (sistemul de vot electronic) pentru ca Dan Barna să câștige președinția partidului. Am încercat să aflăm de la Drulă amănunte legate de campanie, dar acesta a răspuns că este prins în ședințe. Din partea PLUS, coordonator este europarlamentarul Dragoș Tudorache.

Oricum, Barna are o echipă de campanie din care fac parte și jurnaliști. De aici ar putea să apară și problemele, pentru că fiecare vorbește pe altă voce și fiecare lovește haotic: Andrei Caramitru se ia la trântă cu Theodor Paleologu; deputatul Iulian Bulai și-a zis că acum e momentul să intre în liga mare și a sărit direct la Klaus Iohannis.

Deocamdată, cei care nu sunt în echipa Barna stau în espectativă. În București, chiar au amenințat că nu vor face campanie pentru acesta dacă nu i se face dreptate lui Nicușor Dan. Principala contracandidată a lui Barna în alegerile interne, Cosette Chichirău, nu suflă nici măcar o vorba despre prezidențiabil.

În ceea ce-i privește pe partenerii din PLUS, și ei stau și privesc și nu par foarte dornici să bată din poartă în poartă pentru Dan Barna. Nici măcar pe Facebook, unde e mult mai simplu, nu se omoară să-l scoată președinte și să-i găsească scuze pentru multele derapaje.

Te-ar putea interesa și: